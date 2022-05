Di Manlio Santanelli

regia Angelo Savelli

con Gennaro Cannavacciuolo

e la partecipazione silente di Pietro Grossi

Teatro di Rifredi -Fondazione Teatro della Toscana

Un monologo comico nel quale la protagonista – una venditrice di limonate nei vicoli della Napoli dei quartieri spagnoli – racconta a uso e consumo di un supposto cameraman del telegiornale tre diverse versioni a giustificazione della presenza di un folto paio di virilissimi baffi sul suo “corpo di donna, femminile”.

Tre racconti decisamente surreali, dove la comicità vira spesso verso il grottesco, aprendo squarci amari sulla verità… Ma verità di che? Verità della condizione esistenziale della protagonista? Verità della condizione sociale del sottoproletariato napoletano? Verità pirandelliana dell’ambiguità del linguaggio e della comunicazione umana?

La particolarità della messa in scena del Teatro di Rifredi consiste nell’aver affidato il personaggio della donna baffuta a un interprete maschile, il bravissimo Gennaro Cannavacciuolo, riconducendo questa Cesira all’interno di una lunga galleria di ritratti di “mostri ermafroditi”, di “matrone virili” di cui è ricca la tradizione napoletana dall’antica Opera Buffa fino ai vari De Simone, Ruccello e Moscato.

La nitida regia di Angelo Savelli, con pochissimi elementi scenici e una grande concentrazione sul testo e l’interprete, riesce nell’intento di far sposare il talento visionario di Manlio Santanelli con le capacità istrioniche di un Gennaro Cannavacciuolo in stato di grazia.

Nato nel 1990 come rappresentazione teatrale a domicilio – un’originale iniziativa del Teatro di Rifredi che intendeva riscoprire il piacere della comunicazione diretta tra attore e spettatore, portando il teatro direttamente in casa della gente – “Le tre verità di Cesira”, dopo centinaia di rappresentazioni in Italia e all’estero, ritorna adesso in scena con immutato smalto e rinnovato vigore.

Durata spettacolo: 60 minuti

ORARI: feriali ore 20 – domenica ore 16

PREZZI: da 10 a 30 euro

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

uffici: 02.36590120 / 122 | biglietteria@teatrogerolamo.it

Come da normative vigenti, per accedere agli spettacoli è necessario indossare mascherine FFP2.



TEATRO GEROLAMO

Piazza Cesare Beccaria 8 – 20122 Milano

Tel. 02 36590120 / 122 (uffici) | 02 45388221 (biglietteria)

Email info@teatrogerolamo.it

www.teatrogerolamo.it