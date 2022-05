“I riflessi dell’esistenza” di Zanbagh Lotfi

I RIFLESSI DELL’ESISTENZA è il titolo della mostra di Zanbagh Lotfi che si inaugura alla Crumb Gallery, a Firenze, venerdì 20 maggio, alle ore 18.00.

Zanbagh Lotfi artista iraniana, classe 1976, presenta in questa sede le sue ultime opere, realizzate dall’inizio del lockdown ad oggi, a Firenze, nella sua casa-studio, un luogo generalmente condiviso e frequentato da altri artisti. Un periodo in cui si è ritrovata improvvisamente da sola; un periodo di cambiamenti che l’ha portata a riflettere sul suo rapporto con la pittura. Ne sono nati tantissimi quadri, una sorta di diario, “un’autoriflessione, in cui mi guardavo letteralmente come in una sorta di specchio” racconta Zanbagh nel saggio in catalogo di Rory Cappelli, Pinocchio nel ventre della balena, messaggi (colorati) da un mondo nascosto (collana NoLines). Le immagini si sovrappongono in composizioni dense e potenti dove il colore gioca un ruolo fondamentale.

Ed è proprio il colore con cui l’artista si confronta di più: negli anni, la sua pittura è sempre stata quasi monocromatica, dominata dal contrasto tra il bianco e il nero per arrivare progressivamente a toni più sfumati. In questi dipinti, invece, i verdi, i rosa, i viola, i gialli, i blu, gli arancioni, le tinte fosforescenti sono entrati in modo prepotente, portandola ad usare anche tecniche diverse come, ad esempio, l’olio. “Mi piace sporcare la tela e poi iniziare a dipingere sulle macchie di colore, cercando di creare un ordine tra tutte le cose che ho messo lì sopra” continua Zanbagh. “Ogni volta è una sfida con me stessa. Non so mai se riesco a finire, a volte un quadro non riesco a vincerlo, altre volte ci riesco dopo due anni, altre volte ancora in una notte si risolve tutto.”

Prendono corpo costruzioni fatte di campiture cromatiche tra le quali affiorano o si nascondono, oggetti e figure umane che rispondono a un’azione o a una domanda. Fumo una sigaretta, My land my soul, Qui passa una tempesta, Come i fiori appassiti, sono solo alcuni dei titoli delle venti opere, di diversi formati, in mostra alla Crumb Gallery, dove spesso è la stessa artista ad essere, in prima persona, la protagonista, raffigurata in un autoritratto, testimone di quel preciso momento.

La narrazione rimane da sempre la costante della produzione pittorica di Zanbagh Lotfi, autobiografia e storia collettiva si fondono, si sovrappongono. Tornano ricordi del passato, di una sua precedente vita a Teheran, che si mischiano al presente in una sorta di Cloud Atlas.

Zanbagh Lotfi è nata nel 1976 a Teheran, in Iran. Si è laureata in pittura e illustrazione all’Università d’Arte di Teheran. Nel 2003 si trasferisce in Italia dove si diploma in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Attualmente vive e lavora fra Firenze, Verona e Teheran. Ha esposto in numerose mostre personali e collettive, in Italia e all’estero. Tra i progetti più recenti: “The blue night of Wennfeldhaus in a magic box”, Wennfeldhaus Artist Residency, Germania (2020); “I’m just killing time”, Galleria Richter Fine Art, a cura di Eva Comuzzi, Roma (2019); “Landina. Esperienze di pittura en plein air”, Laveno Mombello (2019), a cura di Lorenza Boisi; “È stato forse ieri”, Galleria Richter Fine Art, Roma, a cura di Saverio Verini (2017); “Visioni ritrovate”, Marco Rossi Arte Contemporanea, Verona (2016); “La prima notte di quiete” varie sedi, a cura di Cristian Caliandro, Verona (2016); “Mont(G)na”, Isolo 17 galleria d’arte contemporanea, Verona (2015); “Imago mundi”, Luciano Benetton Collection, Fondazione Cini, Venezia (2015); “Here now”, Aun Gallery, Teheran (2012).

Crumb Gallery è stata fondata nel 2019 da Rory Cappelli, Lea Codognato, Adriana Luperto e Emanuela Mollica. Crumb Gallery #womeninart nasce come spazio esclusivo per artiste donne. Promuove, divulga, sostiene ed espone pittura, sculture, fotografie, installazioni e performance di artiste. Le gallerie che espongono solo donne, nel mondo, si contano sulle dita di una mano e Crumb Gallery #womeninart vuole dare il suo piccolo contributo per ridurre il gap tra uomini e donne nel mondo dell’arte contemporanea.

