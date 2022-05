Il chitarrista Luca Arduini presenta il suo primo lavoro discografico

AL GUITAR SHOW DI PADOVA

LUCA ARDUINI PRESENTA “VOCE DEL VERBO RACCONTARE“

IL SUO PRIMO LAVORO DISCOGRAFICO

22 MAGGIO 2022

Sarà il prestigioso palcoscenico del Guitar Show di Padova, in programma il prossimo 21 e 22 maggio, ad ospitare l’anteprima della presentazione del primo lavoro discografico a firma del chitarrista Luca Arduini.

Non poteva esserci occasione migliore, domenica 22 maggio alle 12.20 sul palco principale della rassegna Luca Arduini, accompagnato da Rodolfo Valdifiori al basso e Denny Di Ponio alla batteria, presenterà l’EP dal titolo “Voce del Verbo Raccontare“, quattro brani strumentali che raccontano il suo mondo musicale che parte dal rock e approda al blues e al jazz.

L’EP, prodotto da Gianluca Morelli, racchiude i brani “Voce del Verbo Raccontare”, “Nuove Tradizioni”, “La Pioggia di Honfleur” e “Carillon del Castello”, è stato registrato presso il Deck Lab di Rimini e il Photophonica Studio di Riccione.

Alla realizzazione del progetto in studio, oltre alla ritmica formata da Rodolfo Valdifiori al basso e Pako Montuori alla batteria, hanno preso parte alcuni prestigiosi ospiti: Andrea Guerrini alle trombe, Osvaldo Lo Iacono alla chitarra e Roger Beaujolais al vibrafono.

Luca Ardunini è presente al Guitar Show anche in veste di endorser per la Dophix, azienda leader nella produzione di effetti per chitarra fatti a mano.

Luca Arduini

Chitarrista, turnista, didatta e dimostratore di strumenti musicali.

I primi approcci alla chitarra elettrica furono totalmente casuali, all’età di 14 anni, ma la passione e il percorso sempre più stimolante lo hanno portato a scegliere la musica come professione.

Nel dicembre 2013 vince l’Afro e Panama Guitar Competition, concorso on-line tenuto da Rabea Massaad (Jamtrackcentral Artist, Toska e Dorje).

Nel 2015 si diploma, con il massimo dei voti, al Modern Music Institute di Riccione.

Dal 2016 al 2018, frequenta la sede centrale di Verona sotto la guida del presidente Alex Stornello.

Nell’ottobre 2017, consegue il master di didattica musicale integrata (DMI), dove studia e ricerca svariati aspetti della psicologia applicata alla musica e al proprio metodo didattico.

Approfondisce gli studi in chitarra jazz/blues con il maestro Osvaldo Lo Iacono (Amii Stewart, Antonella Ruggiero, Mario Biondi, Billy Cobham, Fabrizio Bosso).

Tutt’ora insegna come freelance nel pesarese e nel riminese e collabora attivamente con la Scuola InMusica.

Attivo con la didattica on-line con rubriche e lezioni su varie piattaforme come “Guitar Languages” sul sito di Lezioni-Chitarra di Claudio Cicolin, “Lo Stile di George Benson” e “la chitarra Neo Soul 1” sulla piattaforma “Vibly”.

Oltre alla didattica, la passione per la strumentazione, le tecnologie e la ricerca del suono.

Dal 2017 è presente come dimostratore alle più importanti fiere della musica in Italia come SHG (Milano), Custom Shop (Milano), Guitar Show (Padova), Apulian Guitar Start Up (Foggia), Music Wall (Cremona) ecc..

L’esperienza maturata lo porta fino a Los Angeles, al Winter Namm assieme a Dophix, famosa e apprezzata azienda di pedali artigianali fiorentina.

Collabora con diversi marchi Italiani come Gaudenzi Guitars, Magrabò, Devil Picks.

Chitarrista turnista sul palco e in studio di registrazione con numerose collaborazioni, una tra queste con il cantautore Giuseppe Novelli con cui calca il palco dell’Ariston di Sanremo per la finale di Sanremo Rock nelle edizioni del 2020 e del 2021.

Nell’Estate del 2021, condivide il palco dell’arena Lido di Rimini con l’associazione Risuona Rimini e il maestro Mogol per un concerto dedicato al suo ottantacinquesimo compleanno.

Chitarrista per Eleonora Elettra e Mar (prod. Trident, Universal Music).

Assieme ad Eleonora Elettra, numerose esperienze live in diverse città d’Italia e all’estero e la partecipazione alla Milano Fashion Week 2019 e Milano Music Week 2019.

YouTube: www.youtube.com/channel/UCAMGoHpyZuA30UMmP-GzpPg

Instagram: www.instagram.com/arduini_luca/

FaceBook: www.facebook.com/LuArdu/