“Il Golpe” di Giorgio Buridan

Un colpo di stato in Paradiso al Teatro Civico di Caraglio

Venerdì 20 e domenica 21 maggio alle 21 al Teatro Civico di Caraglio andrà in scena, in prima nazionale, lo spettacolo “Il Golpe” atto unico di Giorgio Buridan, penultimo appuntamento della stagione “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro. In scena gli attori Valter Abbà, Alessia Bramardi, Simone Bruno, Mario Cottura, Guido Martini e Cinzia Pellegrino, della compagnia Teatrino al Forno del Pane, vengono guidati dalla regia di Maria Silvia Caffari.

In un imprecisato tempo primordiale, si stanno preparando gravi perturbamenti: il dissidio tra l’Angelo della Luce e il suo Signore assumerà sempre più i toni di aperto contrasto sino a sfociare in un pronunciamento e in un golpe. Un colpo di Stato in Paradiso, o in quell’Empireo dove, dopo la creazione, il Padre Eterno e la sua più bella e splendente creatura, Lucifero, si fronteggiano. Si amano moltissimo, il Padre eterno sa di aver creato una creatura bella intelligente e libera, Lucifero adora il suo creatore ma vuole qualcosa di più dell’essere la creatura obbediente e adorante. l’Angelo della Luce si svincolerà dall’Assoluto, tentato da un ideale terreno – la Ragione – e da un’utopia esterna – la Libertà.

Per assistere agli spettacoli è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740, la Biblioteca Civica di Caraglio allo 0171 617714.

Venerdì 20 e domenica 21 maggio ore 21.00 – Teatro Civico di Caraglio, Via Roma 122, Caraglio (CN)

Il Golpe, atto unico di Giorgio Buridan

Con Valter Abbà, Alessia Bramardi, Simone Bruno, Mario Cottura, Guido Martini, Cinzia Pellegrino.

Regia Maria Silvia Caffari

Collaborazione alle parti tecniche Claudio Berta, Gregorj Gubbini, Desy Massa

La stagione teatrale 2022 “E le risalite” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte.

In collaborazione con In-Box Verde e ARCI.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti: Intero € 15 – Ridotto € 10 – Ridotto extra € 7 – Spettacoli per famiglie: 7 €

Modalità di acquisto:

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica – 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira – 0171 917080

– Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo

