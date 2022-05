Il Parioli, Cetra… una volta

Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi

con la partecipazione di Cristiana Polegri

CETRA… UNA VOLTA

dedicato al Quartetto Cetra

di Toni Fornari

regia di Augusto Fornari

prodotto da Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli per il Teatro Golden

Il Parioli ospiterà dall’ 11 al 15 maggio 2022 Stefano Fresi, Toni Fornari, Emanuela Fresi, con la partecipazione di Cristiana Polegri protagonisti dello spettacolo CETRA… UNA VOLTA, dedicato al Quartetto Cetra, di Toni Fornari con la regia di Augusto Fornari.

La musica, le canzoni, le parodie memorabili dell’indimenticabile Quartetto Cetra sono riproposti in questo spettacolo da tre interpreti eccezionali che costituiscono un concentrato esplosivo di bravura, simpatia, bel canto, trascinando il pubblico nell’epoca splendente dei grandi varietà televisivi.

Prodotto da Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli per il Teatro Golden “Cetra una volta” è un concerto spettacolo tributo al quartetto più celebre del palcoscenico e della televisione italiana dagli anni ’40 agli anni ’80: il quartetto Cetra. Lo spettacolo vuole essere un rispettoso omaggio al “Quartetto Cetra”, un gruppo che ha fatto veramente la storia della televisione e del teatro italiano.

In questa occasione Stefano Fresi si riunisce straordinariamente con Toni Fornari ed Emanuela Fresi, gli altri due componenti del trio vocale “Favete Linguis”, gruppo nato agli inizi degli anni ’90 che si è ispirato proprio al Quartetto Cetra stesso, ricalcando il loro elegante stile comico-parodistico. In questo spettacolo i Favete Linguis interpretano tutte le canzoni di maggior successo dei Cetra esibendosi altresì in esilaranti parodie musicali, facendo in modo che il gioco continuo si mescoli al divertimento scenico esaltando il virtuosismo vocale.

Importantissima è la presenza di un trio musicale diretto dalla sassofonista – cantante Cristiana Polegri.

il PARIOLI

Via Giosuè Borsi, 20 TELEFONO 06 5434851 E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it

Servizio WhatsApp 3517211283

Orario botteghino

Martedì, mercoledì, venerdì 10.00–13.30/14.30–19.00, giovedì 10.00–19.00.

Sabato e domenica 12.00–19.00. Lunedì riposo.

Nei giorni di spettacolo serale la biglietteria è attiva esclusivamente per la recita del giorno stesso.

Gli incontri hanno il prezzo di 10€, per info contattare info@mollybloom.it o biglietteria@ilparioli.it

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile

Parcheggi convenzionati

Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel. 06.89134837

Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380

Garage Nuova Caroncini – Via Caroncini, 50 Tel. 068078601

Tariffa convenzionata dietro presentazione del biglietto dello spettacolo.