Il Parioli, I concerti del Lunedì con i Carmina Burana

Ultimo appuntamento con I Concerti del lunedì del Teatro Parioli. L’associazione OMNIARTE, sotto la direzione artistica del M. Maurizio Trippitelli porta in scena il 9 maggio ore 21.00 “Carmina Burana” di C. Orff, versione originale per soli pianoforti, percussioni e coro con il Coro Internazionale di Roma Novum Convivium Musicum, la soprano Marika Spadafino, il baritono Paolo Drigo, il controtenore Marco Santarelli, Percussioni di Maurizio Trippitelli percussion ensamble, pianoforti Stefania Nucci e Gregorio Paffi.

Una serata speciale da non perdere Indiscusso capolavoro di Carl Orf della letteratura musicale del ’900, I Carmina Burana con i suoi canti medievali goliardici, con temi religiosi, politici, morali, amorosi, bacchici e satirici, in strofe e versi rimati, è uno dei più popolari pezzi di musica classica al mondo.

Carmina Burana, opera dalla potenza viscerale e dal fascino ammaliante, è stata spesso oggetto di lettura interpretativa a partire dal 1937, anno della sua creazione. La forza narrativa della musica e dei versi sono il compendio perfetto dei ‘carmina’ evocati in tutta la loro potenza espressiva di raccolta di documenti poetici e musicali del Medioevo che diventano, poesia impertinente, sfrontata nonché strumento tramite cui i sensi vivono la loro avventura espressiva.

Biglietti da € 20,00 *I prezzi sono comprensivi di prevendita

Le riduzioni sono riservate agli under 26, over 65.

Sono previste ulteriori riduzioni su abbonamenti e biglietti per Cral, Scuole, Gruppi, Associazioni convenzionate, contattando l’Ufficio Promozione del Teatro.

il PARIOLI

Via Giosuè Borsi, 20 TELEFONO 06 5434851 E-MAIL: biglietteria@ilparioli.it Orario Di Apertura Botteghino Dal 7 dicembre martedì, mercoledì, venerdì 10.00–13.30/15.30–19.00, giovedì 10.00–19.00. sabato e domenica 12.00–19.00.

Bus Linea 52 – 53 – 223 fermata Piazza Santiago del Cile

Taxi Stazione taxi Piazza Santiago del Cile

Parcheggi convenzionati

Parking Locchi – Via Vittorio Locchi, 15 Tel. 06.89134837

Parioli Garage – Viale Parioli,162 Tel. 06 8082380

Garage Nuova Caroncini – Via Caroncini, 50 Tel. 068078601

Tariffa convenzionata dietro presentazione del biglietto dello spettacolo.