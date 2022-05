Ingresso gratuito.

Ciclo di concerti con famosi artisti internazionali e i loro strumenti tradizionali, letture sceniche dell’attore Christian Poggioni, con Irina Solinas al violoncello, e conferenze a cura della Università Cattolica

Dedicati al racconto – sonoro e storico – del sottile legame tra l’Oriente e l’Occidente. Organizzazione di Irina Solinas, compositrice, violoncellista, ambasciatrice della cultura italiana in Cina & MAME-Mediterranean Ambassadors Music Experience

https://centropime.org/whatson/incontri-interculturali-lungo-la-via-della-seta/

Al Centro PIME di Milano dal 12 Maggio al 9 Giugno si potrà “viaggiare lungo la Via della Seta”: tre tappe, tre concerti, numerosi eventi culturali tutti dedicati al racconto – sonoro e storico – del sottile filo di seta che ha legato sin dall’antichità l’Oriente all’Occidente, tra scambi commerciali e culturali.

Il ciclo vede protagonisti le anime di MAME – Mediterranean Ambassadors Music Experience, network di musicisti nato dall’incontro tra sonorità, timbri e colori del Mediterraneo – ed è curato dalla sua ideatrice Irina Solinas – compositrice, violoncellista, ambasciatrice della cultura italiana in Cina.

Un gruppo di artisti che ha viaggiato dalla Cina al Medio Oriente e ora arriva a Milano: una fortuita occasione di collaborazione con il Centro PIME e il suo Museo Popoli e Culture, cornice degli eventi. “Questa è un’occasione per valorizzare la missione del nostro Centro e in particolare il Museo Popoli e Culture e la Biblioteca del PIME, esaltandone la loro dimensione di luoghi di incontro. La nostra realtà diventa sempre più spazio di scambio, una finestra sul mondo che dialoga con la città e alla quale cerchiamo di restituire quella internazionalità oggi urgente e sempre più necessaria”, dichiara Andrea Zaniboni, responsabile dell’area Cultura del Centro e direttore artistico del Teatro PIME.

Grazie alla consulenza della prof.ssa Elisabetta Matelli, gli incontri musicali saranno introdotti da interventi di approfondimento storico a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per comprendere meglio che cos’ha portato nomadi, mercanti, missionari ed artisti ad intraprendere il loro cammino straordinario. Saranno seguiti poi dalle letture sceniche dell’attore Christian Poggioni, con Irina Solinas al violoncello e un ospite internazionale con il proprio strumento tradizionale: dal primo incontro del 12 Maggio dedicato alla Cina con Li Cheong e il suo erhu (violino cinese), si passerà a quello del 26 maggio dedicato al Medio Oriente, al bendir e al rebab (strumenti della tradizione ottomana) di Ceren Türkmenoğlu, per arrivare all’evento finale, che vede protagonista il famoso maestro indiano delle tabla, Sandeep Das, vincitore di un Grammy Award e tra i principali virtuosi di tabla al mondo, che ha performato in palchi come quello della Forbidden City Concert Hall, all’Hollywood Bowl e alla Sydney Opera House, fino al 150° anniversario delle Nazioni Unite e in molte altre occasioni di fama mondiale.

Irina Solinas & MAME propongono un progetto musicale, fatto di sperimentazione, dialogo e improvvisazione fra tradizioni musicali diverse, offrendo al pubblico una rappresentazione sublime di come storia e innovazione possano guidarci verso un ideale di creatività contemporanea oltre confine. Un’occasione di collaborazione tra mondi e realtà lontane, eppure, sorelle: “Una splendida opportunità quella offerta dal Centro PIME che ha saputo convogliare musicisti, provenienti dai diversi paesi lungo la Via della Seta e studiosi, grazie alla collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un segnale importante quindi, oltre che di ripresa, anche di fratellanza tra i popoli in nome dell’arte e della cultura”, conclude infatti Irina Solinas.

IL PROGRAMMA:

12/5/2022, ORE 18.30: “Viaggio in Cina”

Improvvisazione su temi musicali cinesi, preceduta dall’introduzione storica “Sulle tappe del mondo antico verso la Via della seta Museo” del Prof. Giuseppe Zecchini (docente storia romana Università Cattolica Milano). Con Li Cheong (erhu – violino cinese), Irina Solinas (violoncello), Christian Poggioni (voce recitante).

26/05/2022, ore 18.30: “Viaggio in Medio Oriente”

Improvvisazione su temi musicali mediorientali, preceduta dall’introduzione storica “Sulla Via della seta in età medievale” del sinologo e bizantinista Dott. Sergio Basso (sinologo e bizantinista, Former Marie-Curie Fellow – Universidad Carlos III Madrid). Con Ceren Türkmenoğlu (bendir e rebab – strumenti della tradizione ottomana), I. Solinas (violoncello), C.Poggioni (voce recitante).

09.06.2022, ore 18.30: “Viaggio in India”

Introduce l’evento la Prof.ssa Elisa Giunipero, docente di Storia dell’Asia orientale e sud-orientale e Direttore dell’Istituto Confucio dell’Università Cattolica del S.C., con un intervento dal titolo: “Aspetti peculiari della cultura cinese”. Con Sandeep Das (tabla, percussione indiana) e Irina Solinas (violoncello).

Centro PIME

Il PIME, il più antico istituto missionario italiano, nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento PIME milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro completamente rinnovato internamente ed esternamente, da 499 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione agli studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione e l’agenzia quotidiana di informazione AsiaNews. L’Ufficio Educazione Mondialità infine organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori.

Tutte le info sul sito www.centropime.org