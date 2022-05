Rassegna La Scena dei Piccoli

Venerdì 13 maggio alle ore 18 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo (AN) in scena Into the woods. La finta nonna. Un progetto di e con Lorenzo Montanini, Isabel Albertini e Simona di Maio.

Una bambina deve attraversare il bosco oscuro e sconosciuto, lottando per salvarsi da un’orca. Ce la farà? La storia La Finta Nonna, tratta delle Fiabe Italiane di Italo Calvino, è un antenato della più celebre Cappuccetto Rosso.

In questa versione il cacciatore è assente, e la bambina si crea degli alleati lungo la strada.

Il linguaggio è quello del teatro d’oggetti: ci sono la scenografia in miniatura su un tavolo, costruita con lana e materiali di riciclo.

Gli oggetti sono ripresi da molto vicino, per cui una bottiglia diventa alta quanto un albero, o un cuscino grande come una montagna.

L’artificio teatrale è a vista, e si combina con la ripresa video in diretta. Linguaggio teatrale e digitale si mescolano e contribuiscono a restituire la dimensione universale della fiaba.

Lo spettacolo fa parte della rassegna La Scena dei Piccoli, curata da Specchi Sonori con la direzione artistica di Claudio Rovagna e Marianna De Leoni e sostenuta dal Comune di Osimo –Assessorato alla Cultura. Attiva dal 2014, la rassegna porta ad Osimo le più interessanti proposte nel teatro ragazzi del panorama teatrale nazionale e internazionale. Ospita residenze teatrali per giovani compagnie, Nidi Teatrali, e il Premio Nazionale N-Uovo Teatro.

Info e prenotazioni tel 377 5901437; Ingresso euro 6

specchisonori.org; facebook.com/specchi.sonori; facebook.com/lascenadeipiccoli