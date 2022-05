IUC, al via la nuova edizione di Note in Biblioteca

Da maggio a giugno la nuova edizione di Note in Biblioteca, la rassegna di incontri musicali della IUC in collaborazione con il Sistema Biblioteche di Roma. Primo concerto il 6 maggio con Morricone Proibito. Ingresso gratuito

Dopo oltre due anni di stop forzato torna “Note in Biblioteca”, la rassegna di incontri musicali della IUC in collaborazione con il Sistema Biblioteche di Roma e l’Accademia Chigiana di Siena.

Cinque gli appuntamenti di questa tranche primaverile in cui si spazierà dalla musica classica al jazz con organici strumentali diversi da concerto a concerto.

Si comincia il 6 maggio alle ore 20.30 alla Biblioteca Ennio Flaiano con una conferenza-concerto di Giovanni D’Alò intitolata “Morricone Proibito” con Luca Pincini al violoncello. Si parlerà di alcuni aspetti “segreti” del genio creativo di Ennio Morricone tra musica e cinema, e si racconterà, tra l’altro, la singolare vicenda di “Proibito”: un pezzo per otto trombe scritto nel 1972 e mai eseguito nell’assetto originale, che si ascolterà nella versione per violoncello e tracce preregistrate realizzata da Pincini su esplicita richiesta del compositore Premio Oscar.

La rassegna proseguirà con alcuni talenti della nuova generazione: il 20 maggio alle ore 20.30 alla Biblioteca Vaccheria Nardi, la violista Martina Santarone (allieva di Bruno Giuranna alla Chigiana), musiche di Schumann e Vieuxtemps con Antonino Fiumara al pianoforte; il 27 maggio alle ore 20.30 alla Biblioteca Villa Leopardi il violinista Alessandro Marini in duo con la pianista Silvia D’Augello, musiche di Schnittke, Mozart e Grieg; l’11 giugno alle ore 11.30 alla Biblioteca Vaccheria Nardi il gruppo di percussionisti ALL – Ars Ludi Laboratorio diretti da Rodolfo Rossi in “Percussioni e altri rumori” un percorso alla scoperta di alcune delle culture più rappresentative dei diversi continenti attraverso l’ascolto delle musiche ad esse ispirate e alla conoscenza della storia degli strumenti che ne caratterizzano la sonorità. In chiusura, il 24 giugno alle ore 20.30 alla Biblioteca Villa Leopardi una serata jazz con Damiano De Matteis al contrabbasso, Vittorio Esposito al pianoforte e Cesare Mangiocavallo alla batteria.

I concerti del 20 e 27 maggio saranno preceduti da guide all’ascolto dei dottorandi di Musicologia della Sapienza.

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso gratuito. Info: 06.3610051-52

Biblioteca “Ennio Flaiano”, via Monte Ruggero 39, Roma

Biblioteca Vaccheria Nardi, via Grotta di Gregna, 37, Roma

Biblioteca Villa Leopardi, via Makallè, entrata parco

Venerdì 6 maggio ore 20.30 – Biblioteca “Ennio Flaiano” (Via Monte Ruggero 39, Roma)

Morricone Proibito

Conferenza concerto di Giovanni D’Alò

Luca Pincini violoncello

Ennio Morricone

Riflessi per violoncello solo, I – II (1989/90)

Proibito, versione di Luca Pincini per violoncello e tracce preregistrate espressamente richiesta dall’Autore, dall’originale per otto trombe (1972)

Monodia per violoncello solo (2008)

Luca Pincini

Fragmenta of Mission per violoncello solo (2008)

Ennio Morricone

Gabriel’s Oboe, da Mission (1986)

*

Venerdì 20 maggio ore 20.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna, 37, Roma)

Schumann e Vieuxtemps

Martina Santarone viola

Antonino Fiumara pianoforte

“Ascoltando Henri si possono tranquillamente chiudere gli occhi. Il suo modo di suonare è come un fiore: profumato e luminoso al tempo stesso” (Robert Schumann)

Henri Vieuxtemps Sonata op. 36

Robert Schumann Märchenbilder op. 113

Henri Vieuxtemps Élégie op. 30

In collaborazione con Accademia Musicale Chigiana di Siena

Introduzione all’ascolto dei dottorandi del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma

*

Venerdì 27 maggio ore 20.30 – Biblioteca Villa Leopardi (Via Makallè, entrata parco)

Alessandro Marini violino

Silvia D’Augello pianoforte

Alfred Schnittke Suite in Old Style

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata in si bemolle maggiore K 454

Edvard Grieg Sonata n. 3 in do minore op. 45

Introduzione all’ascolto dei dottorandi del Corso di Musicologia della Sapienza Università di Roma

*

Sabato 11 giugno ore 11.30 – Biblioteca Vaccheria Nardi (Via Grotta di Gregna, 37)

Percussioni e altri rumori

ALL – Ars Ludi Laboratorio

Gennaro Arienzo, Luca Caliciotti, Francesca Candeli, Nathan Scibiwolk percussioni

Rodolfo Rossi direttore

Europa: gli strumenti sinfonici, l’arte della fuga

estratti da

Johann Sebastian Bach Invenzioni a due voci

Gioachino Rossini Ouverture del Guglielmo Tell

Ernst Toch Fugue aus der Geographie

Asia: il temple bell, il taiko, il gong

estratti da

Minoru Miki Marimba spiritual

Per Andreasson Tin play

Africa: la marimba, le membrane, il tamburo a fessura

estratti da

Steve Reich Drumming

Giovanni Sollima Millennium Bug

Americhe: il ragtime, la batteria jazz, lo steel drum, quello che c’è

estratti da

Scott Joplin Maple Leaf Rag

William Schinstine Scherzo without instruments

Alan Menken The little mermaid

*

Venerdì 24 giugno ore 20.30 – Biblioteca Villa Leopardi (Via Makallè, entrata parco)

Concerto jazz

Damiano De Matteis contrabbasso

Vittorio Esposito pianoforte

Cesare Mangiocavallo batteria

Textures