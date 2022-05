IUC, Tommaso Lonquich, Orchestra da Camera Canova ed Enrico Saverio Pagano per Mozart

Finale di stagione con il Concerto per clarinetto e orchestra K 622 e la Sinfonia n. 40 in sol minore K 550 di Mozart, sabato 14 maggio ore 17.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma

Il penultimo appuntamento della stagione della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti, riporta in Aula Magna della Sapienza di Roma, Sabato 14 maggio alle ore 17.30, l’Orchestra da Camera Canova e il suo ventiseienne direttore Enrico Saverio Pagano, già acclamati protagonisti dell’inaugurazione. Per il loro secondo impegno come artisti in residenza alla IUC propongono due capolavori di Mozart: il Concerto per clarinetto e orchestra K 622 con il clarinettista Tommaso Lonquich solista e la Sinfonia n. 40 in sol minore K 550.

L’Orchestra Canova è stata da me fondata a diciannove anni insieme a un gruppo di miei coetanei – ci racconta Enrico Saverio Pagano – lo scopo dell’Orchestra è quello di dare la possibilità ai giovani musicisti di talento di cimentarsi nel mondo del lavoro, oggi più che mai pieno di difficoltà. Come facilmente si può immaginare, in più di sette anni di attività, sono state numerose le problematiche che come giovani che si occupano di cultura abbiamo dovuto affrontare. La residenza artistica presso una istituzione storica come la IUC ci permette ora di confrontarci con i più grandi interpreti del mondo della musica classica, nonché di poterci esibire nella Capitale di fronte alla critica e a un pubblico competente e raffinato. La continuità di lavoro a Roma ci permetterà inoltre di crescere ulteriormente come musicisti, avendo la possibilità di portare avanti progetti ambiziosi e stimolanti come l’appuntamento mozartiano di questa sera.

L’Orchestra da Camera Canova è stata fondata dal suo direttore, Enrico Saverio Pagano, nel 2014. Ha un particolare interesse per il classicismo musicale e si avvale della collaborazione di alcuni dei migliori giovani professionisti italiani, la cui età media è di 25 anni. Definita da la Repubblica “una delle migliori realtà giovanili in circolazione”, dalla sua fondazione ha effettuato più di settanta concerti in tutta Italia e all’estero. Si è esibita in luoghi o festival come l’Arena di Verona, il Teatro Comunale di Ferrara, il Teatro Alighieri di Ravenna, il Festival della cultura di Bergamo, il Teatro Comunale di Mantova, il Collegio Papio di Ascona e il Valletta Baroque Festival, collaborando con artisti come Alessandro Baricco, Gloria Campaner, Simone Zanchini, Manuela Custer e Ginevra Costantini Negri. A maggio 2021, edito da Sony Classical, è uscito l’album di esordio dell’orchestra dedicato alla riscoperta di Giovanni Paisiello. La Canova è ensemble in residenza di Verbano Musica Estate (Locarno, Svizzera) ed è sostenuta da Ensto – Apollo e dal Gruppo Generali.

Enrico Saverio Pagano, nato a Roma nel 1995, si è diplomato giovanissimo in violoncello, composizione e direzione d’orchestra. Ha studiato con Umberto Benedetti Michelangeli, Gilberto Serembe, Antonio Eros Negri e Alessandro Quarta (del quale è stato più volte assistente). Con l’Orchestra Canova, da lui fondata a 19 anni, ha all’attivo più di 70 concerti in Italia e all’estero. Come direttore opsite si è inoltre esibito per il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Medaglia Leonardo 2019 per il suo articolo su Antonio Caldara, è attivo anche nella valorizzazione e riscoperta del patrimonio musicale italiano. Numerosi sono stati i riconoscimenti del 2021: la rivista Forbes Italia lo ha inserito fra i 100 under 30 leader italiani del futuro, D – la Repubblica lo ha incluso nello speciale dedicato alla nuova generazione di talenti under 30 e JCI – Italia lo ha insignito del premio TOYP (The Outstanding Young Persons) 2021 per la categoria cultura. In tutte queste occasioni Enrico è stato l’unico rappresentante del mondo della musica classica.

Acclamato dalla critica come “clarinettista formidabile” e lodato per “il suo timbro sontuoso, la costante maestria e passione, lo smagliante virtuosismo”, Tommaso Lonquich è clarinetto solista nell’Ensemble MidtVest, innovativo gruppo da camera basato in Danimarca. E’ inoltre membro della prestigiosa Chamber Music Society del Lincoln Center a New York. Si esibisce in numerose sale in tutto il mondo e appare come solista e come primo clarinetto con orchestre quali la Haydn Philharmonie, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra della Radiotelevisione Slovena e l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Nel 2021 è uscito il suo primo CD (NovAntiqua Records), intitolato “Moonwalk”, in duo con il pianista Alexander Lonquich, con musiche di Brahms, Saint-Saëns, Debussy, Busoni e Reger. È co-fondatore e co-direttore artistico del Schackenborg Musikfest, festival ospitato nell’omonimo castello reale tra Danimarca e Germania. È inoltre co-direttore artistico di KantorAtelier, associazione culturale fiorentina che presenta eventi dedicati alla musica, psicoanalisi, arte e teatro. Biglietti Interi € 18 – € 13 (+DP), Under 30 € 7, Under 18 € 5. Per informazioni

Sabato 14 maggio ore 17.30

Tommaso Lonquich clarinetto

Orchestra da Camera Canova*

Enrico Saverio Pagano direttore*

* Artisti in residenza presso la IUC

Mozart

Concerto per clarinetto e orchestra K 622

Sinfonia n. 40 in sol minore K 550