Torna in scena la pièce dall’omonima graphic novel di Zerocalcare (Bao Publishing)

Un progetto Graphic Novel Theatre di Lucca Comics & Games a cura di Cristina Poccardi; adattamento e regia Nicola Zavagli; produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini.

KOBANE CALLING ON STAGE torna finalmente a calcare le scene e lo fa in uno dei luoghi più vivi della cultura italiana: sarà infatti l’ottocentesco Teatro Bellini di Napoli ad ospitare le repliche dello spettacolo dal 10 al 22 maggio.

La serata della prima vedrà la presenza di Michele Rech (Zerocalcare) affiancato da Ylmaz Okan – Associazione Nazionale UIKI ONLUS (in rappresentanza del popolo curdo).

Insieme a loro: Emanuele Vietina, direttore Lucca Crea e Lucca Comics & Games, Nicola Zavagli – autore e regista di Teatri D’Imbarco, Daniele Russo – Direzione Artistica Teatro Bellini.

Kobane Calling è un fumetto dell’autore italiano Zerocalcare: un reportage in forma grafica del viaggio che ha lo ha portato al confine tra la Turchia e la Siria a pochi chilometri dalla città assediata di Kobanê, tra i difensori curdi del Rojava, opposti alle forze dello Stato Islamico. Un atto di solidarietà verso chi ogni giorno in Siria mette a rischio la propria vita, scelto per il progetto Graphic Novel Theatre di Lucca Comics & Games e portato in scena per la prima volta nell’edizione del 2018 come nuova traiettoria artistica del Festival, impulso raccolto dal regista e drammaturgo Nicola Zavagli, che da anni persegue con l’attrice Beatrice Visibelli e la compagnia Teatri d’Imbarco un teatro popolare d’arte civile.

Dopo aver venduto oltre 100.000 copie solo in Italia ed essere stato tradotto in Croazia, Francia, Spagna, USA, Norvegia, Germania, Brasile, Grecia, Giappone, Paesi Baschi, Kobane Calling è infatti diventato un atipico documentario teatrale. Uno spettacolo che non spettacolarizza la guerra, ma la racconta grazie a una originalissima commistione di linguaggi. È un vero e proprio atto d’amore del teatro nei confronti del mondo poetico e comicissimo dell’autore: non è solo la trasposizione di una graphic novel, ma un’opera inedita che, partendo dalle pagine del fumetto, le trasforma sul palcoscenico in un autentico cortocircuito di emozioni, perché racconta con spietata leggerezza la verità brutale di un conflitto troppo spesso dimenticato. Un lavoro che si mantiene pericolosamente in bilico tra cronaca del nostro tempo e l’immaginario fumettistico.

“Da oltre cinque anni – spiega il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina – abbiamo lanciato il progetto Graphic Novel Theatre. Il teatro per noi è un linguaggio fondamentale che abbiamo voluto far convergere con il mondo del fumetto: abbiamo deciso di sperimentare, creare, essere all’avanguardia e andare in cerca dell’opera nuova insieme al nostro pubblico. È anche un modo per noi di esprimere gratitudine verso i grandi autori di graphic novel che stanno dando voce a temi chiave del presente. Poter ripartire da Napoli è un’emozione indescrivibile: torniamo nel luogo in cui il tour di Kobane Calling si era interrotto a causa della pandemia. Riportiamo finalmente in scena uno spettacolo che continua a mantenere la stessa attualità e che siamo sicuri saprà emozionare e coinvolgere il pubblico partenopeo”.

Info spettacolo e accrediti: ufficiostampa@teatrobellini.it

Info progetto Graphic Novel Theatre: newscomics@luccacomicsandgames.com

Kobane calling on stage

tratto da Kobane calling di ZEROCALCARE edito da BAO Publishing un progetto di Lucca Comics & Games a cura di Cristina Poccardi e Nicola Zavagli

adattamento e regia Nicola Zavagli

con Massimiliano Aceti, Fabio Cavalieri, Marco Fanizzi, Michele Lisi,

Carlotta Mangione, Alessandro Marmorini, Cristina Poccardi, Marcello

Sbigoli, Pavel Zelinskij

e con Andrea Falli, Martina Gnesini, Gabriele Tiglio, Matilde Zavagli

musiche originali Mirko Fabbreschi – video design Cosimo Lorenzo Pancini

maschere Laura Bartelloni – assistente alla regia Cristina Mugnaini

luci Giovanni Monzitta – fonica Alice Mollica – costumi Cristian Garbo

direzione artistica Teatri d’Imbarco Beatrice Visibelli, Nicola Zavagli

direzione org. Teatri d’Imbarco Cristian Palmi – direzione artistica Cristina Poccardi distribuzione e progetti collaterali Antonella Moretti – organizzazione Patrizia Natale

GRAPHIC NOVEL THEATRE è una rassegna di Lucca Crea

adattamento e regia

Nicola Zavagli

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini

Orari spettacoli: feriali h. 21:00, mercoledì e domenica h. 19:00, lunedì riposo

Durata: 90 minuti

Prezzi: a partire da € 15, Under29 € 15 miglior posto disponibile