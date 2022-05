Sul palcoscenico del Teatro Elettra dal 6 al 15 maggio va in scena “LE SORELLE DI CÈCO PROVANO IFIGENIA IN GIANICOLO, spettacolo scritto da Antonella Antonelli e diretto da Massimiliano Milesi.

Tornano le sorelle Di Cèco, dopo due anni di silenzio aprono la loro casa in via Poerio per organizzare una ‘mitica’ festa di compleanno. Per chi? Ma come per chi, per Papà Tony che finalmente andrà a conoscerle.

Eva, Lilly e Mila sono un po’ cambiate. Lilly è tornata da Londra con uno strano tic, Mila ha cominciato a leggere tutti i libri di casa ed Eva si è follemente innamorata del teatro. Ma le loro debolezze restano e le fanno sentire ancora, per un po’, vulnerabili.

Il 5 maggio Tony Di Cèco noto compositore, atterrerà in gran segreto a Fiumicino accompagnato dalla sua nuova ‘Gnagna’ dal nome antico, Ifigenia. Ad attenderlo più di cento invitati, una torta da quindici chili, un catering megagalattico e uno spettacolo: ‘Ifigenia in Gianicolo’, scritto, diretto e interpretato dalle tre figlie in una sola settimana.

Gli ingredienti ci sono tutti: una tragedia classica, un personaggio immortale che si rincarna, un padre ritrovato. Riusciranno le nostre eroine a fare in modo che tutto vada come previsto?

Basterà la sorellanza ad appianare ogni problema? Non mancate, vi aspettano grandi cambiamenti e sorprese.

Ah, dimenticavo, Eva, Lilly e Mila vi accoglieranno al botteghino per esigenze… di viaggio.

INFO:

LE SORELLE DI CÈCO PROVANO IFIGENIA IN GIANICOLO

Dal 6 al 15 maggio ore 21 – domenica ore 18,00

Biglietti: 15 euro – ridotto: 10 (inclusa tessera associativa obbligatoria per gli over 14)

Teatro Elettra

via Capo D’Africa, 32 – 00184 – Roma

Informazioni e prenotazioni: Infoline WA 3298658537/3206412296