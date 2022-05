“Live a teatro” di Michele Bravi

Live a teatro, il tour di Michele Bravi, farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna il 26 maggio con una data sold out.

Sul palco, ad accompagnare l’artista, oltre alla sua band ci sarà un quartetto d’archi d’eccezione, composto dai giovani professionisti della Gaga Symphony Orchestra. Gli arrangiamenti di tutti i brani che Michele Bravi canterà sono inediti; a firmare le parti affidate agli archi il celebre compositore Federico Ferrandina. Le nuove versioni, presentate in assoluta anteprima, raccontano la forza e le infinite potenzialità espressive della musica grazie al sapiente uso simultaneo di strumenti classici e sound elettronici.

Questi live saranno quindi l’occasione per Michele di cantare versioni originali di molti brani del proprio repertorio, tra questi “Inverno dei fiori” (disco d’oro) con cui ha preso parte alla 72° edizione del Festival di Sanremo, e presentare al pubblico un brano inedito.

BIO MICHELE BRAVI

Michele Bravi, cantautore umbro nato nel 1994 a Città di Castello, inizia a farsi conoscere al grande pubblico nel 2013. Quattro anni più tardi sale per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli errori”, certificato doppio disco di platino, che anticipa l’album “Anime di Carta”, disco d’oro, tra i 10 più venduti del 2017. Michele Bravi è stato tra i protagonisti della scena musicale del 2021 che si è aperto con l’uscita de “La Geografia del Buio”. Del disco, che ha debuttato #1 nelle classifiche Fimi/Gfk degli album e dei vinili, è stata pubblicata l’extended version il 12 novembre, contenente in aggiunta rispetto all’originale i brani “Cronaca di un tempo incerto” e “Falene”, nata dalla collaborazione con l’artista internazionale multiplatino Sophie and The Giants. La release dell’extended version è stata anticipata dal videoclip ufficiale del singolo “Cronaca di un tempo incerto”, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. I brani de “La Geografia del Buio” e alcuni dei suoi successi precedenti sono stati protagonisti del tour estivo e autunnale grazie al quale Michele ha calcato i palchi dei principali festival, teatri e club italiani. Quest’anno ha partecipato alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Inverno dei fiori”, certificato disco d’oro.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.