Ludovico Einaudi, concerto al Tramonto

CASTELLO DI SANTA SEVERA

Concerto al Tramonto

lunedi 1 agosto 2022 ore 19,15

(unica data nel Lazio)

LUDOVICO EINAUDI

Underwater

Tour Estate 2022

Oasi naturali, parchi rupestri, siti archeologici, altipiani e anfiteatri.

Il tour estivo di Ludovico Einaudi tra natura e storia umana

Il tour internazionale di Ludovico Einaudi, partito dall’Italia in febbraio, ritorna in Italia questa estate dopo l’Europa, gli Stati Uniti, il Messico e il Canada.Lunedi 1 agosto, concerto al tramonto,alle 19,15, al Castello di Santa Severa, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci.E proprio qui da noi, lo “spazio libero e senza confini”, il “tempo senza tempo” di Underwater, il suo nuovo album di inediti, trova la sua più esatta dime nsione nei luoghi prescelti dal compositore, nel tempo sospeso tra natura e storia umana. Una serie di concerti immersi nello scenario emozionante di oasi e riserve naturali, parchi rupestri e siti archeologici, altipiani incontaminati e anfiteatri monumen tali. Un invito a fondere l’esperienza musicale con il paesaggio naturale, sotto i cieli stellati di teatri meravigliosi fatti di pietra e di alberi. Con Ludovico Einaudi al pianoforte suoneranno, Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Underwater Tour Estate 2022 di Ludovico Einaudi è prodotto da Ponderosa Music and Art.

I biglietti per il summer tour di Ludovico Einaudi sono disponibili sui principali circuiti di prevendita.