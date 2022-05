M¥SS KETA annuncia il “Finimondo”

Preordina CLUB TOPPERIA



La fine del mondo? È sotto il vestito di M¥SS. Non certo sulla sua agenda, perché anche durante l’apocalisse la nostra Diva non rinuncia a sfrecciare sul lungomare a bordo di una Giulietta Spider, capelli “biondo Carrà” al vento e il volume a palla sulle note di una canzone estiva, che dai favolosi anni Sessanta rimbalza in un tempo indefinito. Campionata in chiave techno, ca va sans dire.

Fra Edoardo Vianello e Terry Gilliam, esce oggi FINIMONDO, il nuovo singolo di M¥SS KETA che anticipa CLUB TOPPERIA, il prossimo album in uscita il 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia.

Ascolta FINIMONDO http://isl.lnk.to/FINIMONDO e preordina l’album https://lnk.to/CLUBTOPPERIA

Prodotto dal giovane e talentuoso producer Greg Willen, che per l’occasione campiona nientemeno che Il Capello dell’iconico padre di tutte le hit estive, e la partecipazione di Walter Ferrari aka I miei migliori complimenti, FINIMONDO è il racconto lisergico di un incontro a un after in riviera che si trasforma in un week end in stile “Paura e delirio a Gabicce Mare”.

Una cartolina che arriva dalla rovente estate di un futuro imprecisato, fra scenate di gelosia, dirty talking, drink dai colori sgargianti e sfrenato dancefloor.

Credits

Produzione Greg Willen

Contiene estratto del brano “Il Capello” di Edoardo Vianello

Scritto da W. Ferrari, G. Taurone, M. KETA, D. Pigato, S. Riva

Editore Digitale 2000, Giovanni Valle, peermusic, Edizioni Leonardi SRL

Testo

[EDOARDO VIANELLO]

CHE FINIMONDO

PER UN CAPELLO BIONDO

CHE STAVA SUL GILET

SARÀ VOLATO

MA COM’È STRANO IL FATO

PROPRIO SU DI ME

[M¥SS KETA]

STO IN GIRO

HO LA FINE DEL MONDO SOTTO IL VESTITO

BIONDINO

COSA VUOI? COSA FAI? MA CHI PRENDI IN GIRO?

DI GIORNO IL GIRO DELLE SETTE CHIESE

DI NOTTE POI FINO ALLE 7 AL CLUB

IL BRUTTO GIRO MA DEL BEL PAESE

GREG NON DORME DA DUE GIORNI FA

IL MIO BIONDO È INCONFONDIBILE

FORTE FORTE FORTE COME LA CARRÀ

NON È UN PARTY QUESTO È UN CRIMINE

UN PO’ TRAP UN PO’ TECHNO UN PO’ CYBERPUNK

NON LO SO COSA FA QUESTA MUSICA QUA

DIMMI COSA FA QUESTA MUSICA FRA

NON LO SO COSA FA QUESTA MUSICA QUA

COSA FA?

[EDOARDO VIANELLO]

CHE FINIMONDO

PER UN CAPELLO BIONDO

CHE STAVA SUL GILET

SARÀ VOLATO

MA COM’È STRANO IL FATO

PROPRIO SU DI ME (x2)

[M¥SS KETA]

STO IN TIRO

COSA TOCCHI? LO SAI QUANTO COSTA? UN CIFRO

AIRBAG SI ATTIVANO PERCHÉ MI URTI

BEVO DRINK STORTI COI POTERI FORTI

LA SERATA È CALDA COME GERRY SCOTTI

COLAZIONE ALL’AFTER CON I BISCOTTI

NON LO SO COSA FA QUESTA MUSICA QUA

DIMMI COSA FA QUESTA MUSICA FRA

NON LO SO COSA FA QUESTA MUSICA QUA

COME FA?

[EDOARDO VIANELLO]

CHE FINIMONDO

PER UN CAPELLO BIONDO

CHE STAVA SUL GILET

SARÀ VOLATO

MA COM’È STRANO IL FATO

PROPRIO SU DI ME (x2)

[M¥SS KETA]

DOPO UN AFTER IN RIVIERA

MARE MOSSO FINO A SERA

TOPPERIA DI QUELLA VERA

SE CI FOSSI ANCHE TU QUI CON ME

SE CI FOSSI ANCHE TU QUI CON ME

M¥SS KETA

https://www.instagram.com/myss.keta/

Tik Tok: @therealmyssketa

http://www.myssketa.club/

BOOKING

live@thaurus.it

ISLAND RECORDS ITALIA

https://www.instagram.com/islandrecords_it/