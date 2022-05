“Ma il mio amore è Paco” per il centenario della nascita di Beppe Fenoglio

Domenica 15 maggio alle 20.30 al Teatro Dravelli, all’interno delle iniziative del Salone del Libro Off 2022, andrà in scena lo spettacolo “Ma il mio amore è Paco”. Una produzione Santibriganti Teatro, seconda esperienza tratta dall’opera letteraria di Beppe Fenoglio per il duo formato dall’attore Luca Occelli e dal musicista Franco Olivero, proposta in occasione del centenario dalla nascita dello scrittore piemontese.

“Ma il mio amore è Paco” venne pubblicato per la prima volta sulla rivista “Paragone” nel giugno del 1962. Da una nota dell’autore presente nel suo Diario, si possono rintracciare gli spunti iniziali del racconto: “I vecchi Fenoglio, che stettero attorno alla culla di mio padre, tutti vestiti di lucido nero, col bicchiere in mano e sorridendo a bocca chiusa. Che sposarono le più speciali donne delle langhe, avendone ognuno molti figli, almeno uno dei quali segnato. Così senza mestiere e senza religione, così imprudenti, così innamorati di sé”.

Dopo lo spettacolo “Quadri” tratto da La Malora, che affrontava il romanzo musicandone alcune frazioni, ne “Ma il mio amore è Paco” si è scelta la forma del racconto, privilegiando ancora una volta la semplice lettura, contrappuntata e sostenuta dalle musiche originali suonate dal vivo da Franco Olivero.

Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740

Teatro Dravelli, via Praciosa 11 – Moncalieri (TO)

Ma il mio amore è Paco

con Luca Occelli e Franco Olivero

musiche originali di Franco Olivero

In occasione del centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio

Biglietto unico € 5

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

