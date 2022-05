Milano per Gaber 2022 – Artwork e creatività

Dopo due anni condizionati dalla pandemia torna in presenza Milano per Gaber, la manifestazione creata e gestita dalla Fondazione Gaber in collaborazione con il Piccolo Teatro e con il sostegno della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo, che da sempre approfondisce la dimensione più teatrale e culturale della figura e dell’opera dell’Artista.

Sei importanti iniziative, significative e come sempre diversificate, per l’edizione 2022 della Milano per Gaber, che dopo la forzata sospensione del 2020 e l’edizione in streaming dello scorso anno, torna con una attesa e fondamentale novità: la riapertura e contestuale titolazione a Gaber del teatro Lirico, ora ‘Teatro Lirico Giorgio Gaber’.

Proprio da qui partirà la rassegna, martedì 31 maggio alle ore 21.00 con il primo importante tributo a Gaber nel teatro a lui recentemente titolato: ‘CONCERTO PER IL SIGNOR G.’ con NERI MARCORÈ e i suoi musicisti, che ha registrato in tempi record il tutto esaurito. Neri Marcorè – l’artista che più di ogni altro ha dedicato attenzione ed energia a Giorgio Gaber dopo la sua scomparsa, con tre memorabili tournée nazionali nei principali teatri del Paese – proporrà uno spettacolo trasversale sul teatro-canzone, alternando sul palco canzoni e monologhi di Gaber e Luporini. Farà gli onori di casa Massimo Bernardini, amico e biografo di Gaber e della sua Fondazione.

«‘CONCERTO PER IL SIGNOR G.’ è il primo grande evento dedicato a Gaber nel teatro recentemente a lui titolato. Siamo onorati per questo evento che Neri Marcorè generosamente offre alla città di Milano. È stato bello constatare come, in pochissimo tempo, i 1500 posti disponibili al Teatro Lirico siano andati esauriti e questo ci ricorda le fantastiche performance di Gaber che aveva sempre un Teatro Lirico strapieno» commenta Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Gaber, che aggiunge: «“Milano per Gaber” torna finalmente in presenza: nella sede del Piccolo dove tutta la storia del teatro-canzone è nata. Con sei appuntamenti che privilegiano la dimensione teatrale come da tradizione per la manifestazione».

Dal 7 giugno la rassegna approda al Piccolo Teatro Grassi con cinque importanti iniziative.

7 giugno – Teatro Grassi – Ore 20.30 MAURIZIO DE GIOVANNI LEGGE GABER. Maurizio De Giovanni non è solo autore di romanzi gialli di straordinario successo. È scrittore di rara sensibilità e talento, figura di spicco della cultura italiana contemporanea. In tempi recenti è stato anche protagonista, con suggestive letture tratte dalle sue opere, di sorprendenti performance teatrali. Ed è anche estimatore del Signor G. e qui propone una personale lettura di alcuni storici racconti e monologhi tratti dal repertorio in prosa di Gaber e Luporini.

8 giugno – Teatro Grassi – Ore: 20.30 IL DIO BAMBINO di Gaber – Luporini. Con FABIO TROIANO. Regia Giorgio Gallione. Terzo capitolo del teatro d’evocazione di Gaber e Luporini, Il dio bambino è un testo di tragicomica e potente contemporaneità sulla crisi di un uomo di mezza età, in bilico fra responsabilità ed eterna adolescenza. La regia di Giorgio Gallione ne valorizza attualità ed empatia e trova un perfetto connubio con l’interpretazione di Fabio Troiano che, contrappuntato dalle canzoni di Gaber, restituisce l’ironia, il cinismo ma anche la tenerezza di questa pièce.

9 giugno – Teatro Grassi – Ore: 20.30 GIOELE DIX. INEDITI DI GABER E LUPORINI con Silvano Belfiore (pianoforte) e Savino Cesario (chitarra). Gioele Dix, nel 2004, è stato il primo artista a riprendere il repertorio del Teatro Canzone in occasione del Festival Gaber a Viareggio. Da allora numerosi sono stati gli omaggi che Gioele ha dedicato al Signor G. In questa occasione, per la prima volta, proporrà alcuni interessanti inediti del repertorio di Gaber e Luporini in prosa e in musica.

10 giugno – Teatro Grassi – Ore: 20.30 SERGIO STAINO – INCONTRO. Disegnatore, scrittore, regista e operatore culturale. Anima inquieta della sinistra marxista ha da poco pubblicato ‘Storia sentimentale del PCI’. In questa occasione gli spunti di Giorgio Gaber accompagneranno la testimonianza di una vita intensa di militanza e di appartenenza.

16 giugno – Teatro Grassi – Ore: 21.30 STEFANO MASSINI – QUANDO SARO’ CAPACE DI AMARE Con l’Orchestra Multietnica di Arezzo. Stefano Massini, straordinario protagonista, anche sul palcoscenico, del teatro italiano contemporaneo, offre questo personalissimo e autorevole omaggio a Giorgio Gaber. Le canzoni di Gaber e Luporini diventano qui, grazie a Massini e alle sue originali riflessioni, come impronte nella neve, sulle quali mettere i piedi, ricostruendo il senso del cammino. E col cammino, del camminare.

Prosegue nell’ambito di Milano per Gaber anche l’iniziativa ‘Dalle periferie al centro’ inaugurata lo scorso anno con la direzione artistica di Flavio Oreglio e con la collaborazione della Fondazione Cariplo. Due laboratori teatrali per mettere a confronto la nuova generazione con il repertorio in prosa e in musica di Gaber e della nobile tradizione milanese legata al cabaret colto e di impegno sociale. I giovani artisti, presentati e introdotti da Flavio Oreglio, si esibiranno il 30 maggio e il 5 giugno alle ore 20.00 al Teatro della Cooperativa e chiuderanno poi l’esperienza il 6 giugno presso la Sala Grassi del Piccolo Teatro con un laboratorio aperto al pubblico: l’esibizione dei ragazzi partecipanti sarà ripresa in video e resa pubblica attraverso i social della Fondazione Gaber.