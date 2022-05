“Miracolato” con Max Angioni

Max Angioni, comico emergente, reduce dai successi di “Italia’s Got Talent”, “Zelig”, “Le Iene” e “Lol2”, il 14 luglio arriverà al Sequoie Music Park di Bologna con lo spettacolo, Miracolato, che lo consacra come uno dei nuovi volti più importanti del panorama comico italiano.

Una sferzante ironia anima i monologhi incorniciati in una scena minimalista in cui Max Angioni racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport e alla maledizione di arrivare secondo. Tra interazioni con il pubblico e incursioni del suo folle personaggio, Kevin Scannamanna, il talento del giovane comico offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana.

La verve tipica della stand-up comedy accompagna, con ritmo serrato, i diversi quadri del racconto in cui Max Angioni torna a stupire con il tema che l’ha reso celebre, quello dei miracoli. Miracolato perché rispolvera avvenimenti epici – come quelli descritti nel “Vangelo” – e li rielabora in una chiave comica ed eccentrica. Miracolato perché Max è stato protagonista di un’escalation di successi nell’ultimo anno che lo hanno fatto sentire così fortunato da provare a immaginare nuovi miracoli moderni.

La comicità diventa uno strumento, divertente e inaspettato, per rendere accessibili argomenti apparentemente troppo sacri da concedere all’ironia, e per divulgare le storie più antiche del mondo, filtrandole attraverso una lente leggera e brillante.

«Assecondando l’immaginazione rielaboro le mie sfighe attraverso la comicità, uso il palcoscenico per esorcizzare la mia realtà, e per offrire uno spunto agli altri per affrontare la propria». Max Angioni

Lo spettacolo di Max Angioni è organizzato dal Teatro Celebrazioni in collaborazione con il Sequoia Music Park.

BIO MAX ANGIONI

Classe 1990, nasce come attore teatrale, formandosi all’Accademia del Comico di Milano. Nel 2019 entra a far parte del cast di “Zelig Time”, in cui porta in scena i suoi peculiari personaggi: Acquaman, John Snow e l’Ultimo Jedi-Skybrendnerz. Nel 2021 partecipa a “Italia’s Got Talent” arrivando secondo, è poi nel cast di “Zelig C-Lab” su Comedy Central. Successivamente affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini nella conduzione del varietà “Lui è peggio di me”, in onda in prima serata su Rai 3. Entra poi nel cast di “Zelig” su Canale 5, insieme a Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, con il personaggio di Kevin Scannamanna, poi approda alla conduzione di “Natale a Casa Radio 2” con Elena Di Cioccio. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di “LOL2” su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen Rodriguez nella nuova edizione de “Le Iene” su Italia 1.

PREZZI: Poltronissima 39,10 € – Poltrona Gold 34,50 € – Poltrona Silver 28,75 € – Platea 23,00 €

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni e attraverso i circuiti Boxerticket, Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).