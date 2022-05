Orchestra Sinfonica Città di Roma, Requiem di Mozart

Domenica 22 Maggio 2022 ore 20,30

Orchestra Sinfonica Città di Roma

Pier Giorgio Dionisi, Direttore

Soprano, Caterina Rufo

Mezzosoprano, Elisabetta Basirico

Tenore, Giuseppe Di Lorenzo

Baritono, Andrea Carcassi

Coro Nuova Arcadia

Programma

W. A. MOZART

Ave Verum Corpus K 618 in Re maggiore

Requiem in Re minore K 626

Opera in Roma, domenica 22 maggio, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta, W. A .Mozart Requiem, con l’Orchestra Sinfonica di Roma, direttore Pier Giorgio Dionisi e con Caterina Rufo,soprano, Elisabetta Basirico, mezzosoprano,Giuseppe Di Lorenzo, tenore, Andrea Carcassi, baritono e il Coro Nuova Arcadia.

La Messa da Requiem K 626 in Re minore, l’ultima opera incompiuta di Wolfgang Amadeus Mozart, rappresenta un labirinto di contraddizioni e misteri che nel corso del tempo ha diviso gli storici e i musicologi, alimentando congetture e accendendo passioni.

Mozart portò a termine solo l’Introito: Requiem aeternam, e scrisse le parti principali dell’opera indicando di tanto in tanto il motivo melodico dell’accompagnamento. In questo stadio sono pervenuti Kyrie, Sequentia (con il Lacrimosa che si ferma dopo le prime otto battute) e l’Offertorium.

Dopo la morte di Mozart, la moglie Constanze delegò il completamento del Requiem a tre allievi del marito, per meglio avvicinarsi agli intenti originari dell’opera, ma solamente Franz Xaver Süssmayr continuò il lavoro, riordinando in modo omogeneo il lavoro dei collaboratori precedenti e completando i brani totalmente mancanti del manoscritto.

Sin dalle prime note è presente un senso d’angoscia, è come se l’autore avesse paura della morte e del giudizio ed è come se essa fosse già presente.

INGRESSO da 20 a 40 euro, INFO : 351 505 7608, WWW.OPERAINROMA.COM