“Prospettiva” di Giulio Lanzafame

www.flicscuolacirco.it

Si svolge sino al 7 luglio 2022 la “Stagione Spazio FLIC 2021/22”, intensa programmazione di spettacoli organizzati dalla FLIC Scuola di Circo, progetto avviato nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino.

Le stagioni FLIC dedicano sempre ampio spazio agli allievi, attraverso la presentazione di creazioni personali e di spettacoli di fine corso diretti da registi di grande esperienza.

Giovedì 12 maggio 2022, nello Spazio FLIC di via Niccolò Paganini all’interno dell’area Bunker va in scena “Prospettiva”, spettacolo con regia del docente della scuola, l’artista circense Giulio Lanzafame, aiuto alla regia di Alessandra Pina Barbieri e in scena i 15 allievi del corso Mise à Niveau provenienti per il 60% dall’estero, da Francia, Israele, Norvegia, Olanda e Svizzera

Il corso Mise à Niveau è l’anno propedeutico introdotto cinque anni fa per la preparazione tecnico-artistica di ragazzi non ancora pronti ad affrontare al meglio un percorso formativo, con l’obiettivo di metterli in grado di iscriversi al biennio professionale della FLIC o ai corsi di altre scuole.

Per questa messa in scena – racconta il regista Giulio Lanzafame – stiamo affrontando un lavoro d’attore sulla ricerca di una propria maschera individuale e un lavoro di teatro fisico sulla ricerca di una adeguata ed efficace presenza scenica. Oltre all’affinamento delle performance circensi, attraverso una serie di esercizi ed improvvisazioni stiamo lavorando sulla ricerca di colori, energie e suoni che ogni corpo può emanare attraverso il movimento. Un lavoro iniziale sulle individualità che viene utilizzato nella creazione di uno spettacolo collettivo, in cui le singole performance saranno parte comunque di scene corali.

I ragazzi del corso Mise à sono: Vered Ester Ben Asaf (Israele) – Maé Bourotte (Francia), Maria Brunale (Italia), Selma Fagerli (Norvegia), Youna Fravalo (Francia), Alice Montebarocci (italia), Omar Niego (Italia), Federica Raffone (Italia), Germano Rota (Italia), Marie Roubaud (Francia), Léonie Salcines (Francia-Canada), Mara Valdinocci (Italia), Lin Cong Gu Van Brug (Olanda), Micol Vona (Italia) e Mindra Zoethout (Olanda)

I biglietti di ingresso sono di 10 € intero e 5 € ridotto, acquistabili online in mailtickte.it o presso la biglietteria dello Spazio FLIC a partire da 1 ora prima dell’inizio. Il biglietto ridotto è per studenti, over 65 e altre categorie. Ulteriori informazioni si possono richiedere alla segreteria: tel. 011530217; email booking@flicscuolacirco.it

LA FLIC SCUOLA DI CIRCO IN BREVE

La FLIC Scuola di Circo è stata fondata nel 2002 dalla Reale Società Ginnastica di Torino, la più antica società ginnica italiana nata nel 1844, ed è una delle scuole più rinomate a livello internazionale nel settore del circo contemporaneo.

La sua filosofia di alta tecnica circense e una pedagogia artistica innovativa hanno accompagnato più di 600 studenti di oltre 40 paesi diversi in quasi 20 anni, permettendo loro di diventare figure professionali complete.

La FLIC gode del patrocinio della Città di Torino, è sostenuta dalla Regione Piemonte che da tre anni l’ha selezionata come luogo di residenza artistica per il bando “Artisti nei territori”, e dal Ministero della Cultura che nel 2015 ne ha premiato il progetto Prospettiva Circo, inserendolo nella rosa dei 6 progetti nazionali di perfezionamento professionale scelti per il triennio 2015/2017, e nel 2018 e nel 2019 le ha assegnato il miglior punteggio in assoluto tra i progetti di formazione circense presentati per l’assegnazione del FUS.

È membro effettivo della FEDEC (Federazione Europea delle Scuole Professionali di Circo) e membro fondatore dell’ACCI (Associazione Circo Contemporaneo Italia).

LA STAGIONE SPAZIO FLIC 2021/22

ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

La stagione ha inoltre ricevuto il contributo della Città di Torino nell’ambito del bando triennale TAP – Torino Arti Performative promosso da Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Teatro Nazionale.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

– 25-26 maggio h.19:30 Spazio FLIC – “Punti di Partenza”, presentazione progetti artistici personali degli allievi del Terzo Anno Tecnico con messa in scena a cura di Alessandro Maida

– 8 e 9 giugno h.19:30 Spazio FLIC – “Fuori”, spettacolo di fine corso degli allievi del Primo Anno con regia di Ana Buraczynska e Anna Weber

– 11 e 12 giugno h. 21:00 Spazio FLIC – Compagnia La Frontera in “Searching for John” (prima nazionale)

– 23 e 24 giugno h.19:30 Spazio FLIC – “L’Orda del Tempo”, spettacolo di fine corso degli allievi del Secondo Anno con regia di Marianna De Sanctis

– 6 e 7 luglio h.19:30 Spazio FLIC – “In forma breve”, presentazione progetti artistici personali degli allievi del Terzo Anno Artistico con messa in scena a cura di Flavio D’Andrea, Giulio Lanzafame e Alessandro Maida