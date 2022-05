RE.sidenza TE.atrale OSPITALE, bando di residenza per due compagnie teatrali

La Compagnia Teatrale Petra lancia la quinta edizione di RE.sidenza TE.atrale OSPITALE, un progetto finalizzato a supportare la crescita professionale degli artisti e la promozione e valorizzazione dell’arte teatrale come linguaggio capace di generare crescita culturale e di sviluppo sociale ed economico.

Un’azione strettamente legata al rapporto con il territorio con la possibilità di creare circoli virtuosi tra la residenza artistica stessa e la comunità di riferimento, inserendo la prima nel tessuto sociale e culturale della seconda e viceversa, per favorire lo sviluppo di un pubblico responsabile e consapevole.

Il bando Re.Te.Ospitale prevede la selezione di 2 compagnie teatrali, gruppi o singoli attori, residenti e operanti nel panorama nazionale per 2 programmi di residenza a Satriano di Lucania (Basilicata) della durata di 15 giorni nei mesi di luglio-agosto 2022.

Per la prima volta quest’anno vista la presenza di Petra nella rete Risonanze – network per la tutela del teatro under 30 viene aperta una call ai giovani artisti under 30 con la volontà di sostenere e promuovere la creatività emergente italiana favorendo il ricambio generazionale.

Nel percorso di Re.Te.Ospitale, per promuovere la cultura teatrale e sostenere le professionalità, ogni anno Petra organizza un percorso di formazione gratuito per gli artisti in residenza e operatori che rispondono ad una call pubblica dedicata. Quest’anno sarà ospite Stefania Marrone, drammaturga presso La Bottega degli Apocrifi (Manfredonia FG), con un workshop sulla scrittura ironica con l’obiettivo di affinare il proprio sguardo ironico sulla realtà attraverso una cassetta degli attrezzi acquisita per via esclusivamente empirica.

Re.Te.Ospitale è un’occasione di incontro, di sviluppo di processi di public engagement con scambi e confronto tra le compagnie ospiti e apertura tra diverse realtà (compagnie, artisti, cittadini, operatori).

Re.Te.Ospitale crea solchi di conoscenza, momenti di incontro, occasioni di movimento e scoperta. È qui in questo piccolo borgo della Basilicata, dove tutti si conoscono, che gli artisti prima del loro arrivo vengono annunciati con manifesti che li ritraggono nelle bacheche comunali. Attenti dicono quei manifesti, tra un pò vedrete questo volto aggirarsi nel paese. E’ un attore, un artista, scopri con Petra a chi appartiene, da dove viene, cosa farà, vieni a conoscerlo e capirai che per fare uno spettacolo a volte c’è bisogno di andare lontani dalla propria casa, per concentrarsi, è necessario cercare… 10 pellicce, 100 palloni da calcio, una sarta, il fabbro, il falegname, provando il pane, la frutta di tutti gli alimentari, i migliori cornetti nei bar. Si creano amicizie spontanee, inviti a cena, saluti nuovi.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione al presente bando è gratuita.

Possono partecipare gruppi, artisti e/o compagnie professionisti/e operanti in Italia.

– RESIDENZA UNDER 30

Per artisti, gruppi, compagnie di età pari o minori a 30 anni (tutti i partecipanti non dovranno avere un’età superiore ai 30 anni – per artista di età non superiore ai 30 anni si intendono quelle persone che non abbiano ancora compiuto 30 anni alla data di chiusura del presente bando – 05.06.2022).

– RESIDENZA TUTTI GLI ALTRI

Per artisti, gruppi, compagnie senza vincoli d’età.

Le proposte devono riguardare opere originali in fase di studio e/o allestimento che non abbiano ancora debuttato.

PERIODO E TEMPI

La residenza si svolgerà per un periodo di 15 gg. secondo il seguente calendario:

RESIDENZA TUTTI GLI ALTRI > 26 luglio – 12 agosto 2022

RESIDENZA UNDER 30 > 9 agosto – 26 agosto 2022

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Entro e non oltre le ore 18.00 del 5 giugno 2022 i soggetti interessati devono completare la procedura di iscrizione on-line sul google form predisposto al LINK.



La candidatura alla selezione si considera conclusa con la conferma comunicata al termine della procedura di invio sulla schermata del form.

Bando completo: https://www.compagniateatralepetra.com/residenzateatraleospitale

Form di partecipazione: https://bit.ly/3LYdfwT

Video di presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=nU6Mj5zaRQk