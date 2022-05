Roma Sinfonietta, Isabella Alfano e Natalio Mangalavite per le canzoni sudamericane

Giovedì 12 maggio 2022 alle 12 nella Galleria del Policlinico Tor Vergata si chiude per questa stagione la fortunata serie delle “Pillole Musicali”, pensate per offrire un momento di distensione e di bellezza a tutti coloro che frequentano quest’ospedale, pazienti, visitatori ed operatori sanitari. Questi incontri musicali sono organizzati dal Policlinico Tor Vergata e dall’Associazione Roma Sinfonietta, col sostegno economico del Credito Sportivo. L’ingresso è libero e gratuito per tutti, nel rispetto delle norme anticovid.

Protagonisti di questa Pillola Musicale saranno la cantante Isabella Alfano e il pianista Natalio Mangalavite, che propongono alcune delle più belle canzoni sudamericane, in particolare argentine e basiliane, ma non solo. Basta citare alcuni titoli: Amapola, Malena, Despacito, Historia de un amor, Samba de verano, La ragazza di Ipanema, Oracion del remanso. Tra gli autori Gardel, Piazzola, Vinicius De Moraes, Jobim.

Isabella Alfano, romana, classe 1991, ha frequentato corsi di ballo, recitazione, doppiaggio e strumenti come sassofono e pianoforte. Si è diplomata al Saint Louis college of music in canto jazz e prosegue la sua attività musicale in spettacoli teatrali e concerti.

L’argentino Natalio Mangalavite dopo gli studi in patria e in Spagna si è stabilito in Italia, dove insegna latin-jazz nella scuola Saint Louis di Roma e partecipa a varie trasmissioni televisive. È storico pianista e arrangiatore di Ornella Vanoni. Ha collaborato con tanti altri musicisti, tra cui Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Tosca, Barbara Casini, Monica Demuru, Fabio Concato e Paolo Fresu.

Info: 063236104 – info@romasinfonietta.it – www.romasinfonietta.it