Sentieri #8 – Teatro in luoghi da riscoprire

Performance itinerante

dentro e fuori la Villa del Gombo fino al mare Parco di San Rossore Pisa

20-21-22 e 27-28-29 maggio 2022

orari 15.00, 16.45, 18.45

(Il venerdì gli orari sono 16.45 e 18.45)

Il progetto SENTIERI – Teatro in cammino verso luoghi da riscoprire, crea performance originali e uniche composte ad hoc per luoghi da riscoprire con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale e architettonico. Un evento irripetibile altrove, nato, creato e allestito sul posto e non semplicemente riadattato. Con lo strumento del teatro, della musica, della poesia, della danza, SENTIERI attraversa il paesaggio con la possibilità dell’arte di prefigurare nuovi orizzonti, cambiare passo a come camminano i pensieri, volto a come guardano gli occhi. L’intento è vivere l’inedito del dimenticato, erodere l’abitudine, riportare luce sulla bellezza in via di smarrimento. Un progetto di poetica del paesaggio, diretto da Serena Gatti e Raffaele Natale della compagnia Azul che porta avanti da anni una ricerca interdisciplinare a stretto contatto con il luoghi abbandonati, chiusi o dimenticati e con il camminare. Giunto quest’anno alla sua ottava creazione SENTIERI ha avuto edizioni in Italia e all’estero, come a Malta durante Valletta Capitale della Cultura Europea 2018. Sul progetto è recentemente uscita una pubblicazione per i tipi di Rogas.

Come luogo per la nuova performance SENTIERI #8 è stata scelta la Ex Villa Presidenziale e la Tenuta del Gombo del Parco di San Rossore di Pisa. La performance itinerante offre l’occasione di entrare dentro alla Ex-Villa Presidenziale da poco ristrutturata. Voluta da Gronchi come simbolo di rinascita, la Villa ha visto negli anni la presenza di teste coronate e capi di stato. Costruita negli anni cinquanta è nella sua preziosa rarità architettonica anticipatrice di certi principi della bioarchitettura. Il percorso prosegue nel giardino della Villa, si spinge oltre i cancello, attraversa la Pineta, la macchia, le dune e arriva fino al mare delle Marinette.

La performance itinerante porta i partecipanti in una suggestiva passeggiata di notevole interesse ambientale, storico e architettonico, un percorso in un luogo altrimenti chiuso al pubblico. Avvalendosi di molteplici forme espressive come musica, teatro, danza e poesia, lo spettacolo coinvolge un cast di 12 tra musicisti e performer, ed è limitato a 35 spettatori per replica al fine di mantenere l’esperienza intima e immersiva.

L’evento fa parte della Giornata Europea dei Parchi, ed è in anteprima per la rassegna Viviparco. Sentieri #8 debutta questo 20 maggio 2022 e sarà replicato il 21, 22, 27, 28, 29 maggio. Sabato e domenica ci sono tre repliche al giorno con orari 15.00, 16.45 e 18.45, i venerdì due repliche con orari 16.45 e 18.45. Domenica 29 ore 15.00 è la replica dedicata al contest “Sentieri in fotografia” aperta in particolare agli amanti della fotografia. I migliori dieci scatti prodotti dagli spettatori saranno premiati da una giuria scelta da Azul. La durata di ogni performance, compreso il trasporto per arrivare alla Villa, è di un’ora e trenta minuti circa.

Il pubblico viene accolto al Centro visite del Parco, da lì viene portato con il trenino alla Villa dove inizia la performance. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione chiamando il 333-3061368 oppure scrivendo a sentieri.prenotazioni@gmail.com o online tramite il sito di azulteatro a questo link: www.azulteatro.com/prenotazioni-sentieri/

Si tratta di una nuova edizione di Sentieri, con un percorso diverso rispetto a quello già fatto nella Tenuta del Gombo nel 2018. Sentieri #8 ha come media partner Radioframmenti ed è in collaborazione con il Parco di San Rossore, il Comune di Pisa, Pisa is Turismo e gli sponsor Unicoop, Studio Mattonai e la Sterpaia

Contatti:

Azulteatro

tel: 333-3061368

mail: sentieri.prenotazioni@gmail.com

facebook: Sentieri o Azulteatro

Instagram: Azulteatro