“Sister Act” della Compagnia La Ragnatela

Scritto da Joseph Howard. Liriche di Glenn Slater.

Musiche di Alan Menken. Testo di Chieri & Bill Steinkellner.

Al Teatro Dehon, sabato 28 ore 21 e domenica 29 maggio ore 16, La Compagnia La Ragnatela metterà in scena uno dei più divertenti e appassionanti musical di sempre: Sister Act.

28-29 maggio | Sab ore 21 – dom ore 16

COMPAGNIA LA RAGNATELA in SISTER ACT

La Compagnia Teatrale La Ragnatela, ormai specializzata nella realizzazione dei musical più celebri, rimette in scena l’intramontabile classico Sister Act.

Deloris Van Cartier è una scatenata cantante dei night club di Philadelphia. Quando diventa suo malgrado la scomoda testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterla al sicuro in un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento!

Deloris però non è proprio fatta per il dimesso stile di vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora. Eppure, quando inizia a dirigere lo stonatissimo coro di Suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, Deloris porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira l’attenzione di tutti sul Convento.

Così facendo però, finisce per far saltare la sua copertura e per ritrovarsi la banda di malviventi nuovamente alle calcagna…



Nel rispetto delle normative vigenti, si ricorda che per accedere alla sala sarà necessario indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata dello spettacolo.