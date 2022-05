Stazioni d’Emergenza – XII edizione per nuove creatività

Stazioni d’Emergenza – XII edizione

Bando di partecipazione

Il teatro Galleria Toledo rende pubblico per l’anno 2022 il bando di ammissione alla rassegna “StazioniD’Emergenza – XII atto” aperto ad artisti e compagnie nazionali e internazionali, con progetti individuali ecollettivi nell’ambito delle arti performative.

L’intento della rassegna è quello di identificare, nella vivacità delle nuove creatività del teatrocontemporaneo, i percorsi di più rilevante interesse; un osservatorio per la messa a fuoco di orientamenti e proposte drammaturgiche inconsueti, identità autoriali emergenti.

Nel corso delle precedenti edizioni sono stati ospitati spettacoli prodotti da compagnie e artisti di particolare interesse, oggi fortemente accreditate presso pubblico e critica (La Merda – Produzioni Fuorivia, Io, Mai Niente Con Nessuno Avevo Fatto – Vuccirìa Teatro, 9841/Rukeli – Farmacia Zoo:È etc.) e tanto ancora si spera di poter promuovere per positive affermazioni a venire.

Modalità della selezione La direzione artistica – in condivisione con esperti in funzione di Commissione Selettiva – valuterà con trasparente giudizio la scelta di 3 soggetti produttivi o artisti della scena, da inserire nel programma di rappresentazioni per la dodicesima edizione di STAZIONI D’EMERGENZA, nel periodo 22 – 25 settembre 2022.

e l’inserimento della rappresentazione all’interno del cartellone della seguente stagione artistica.

Tempi e modalità di svolgimento della rassegna

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte del 31 luglio 2022 presso la segreteria organizzativa del teatro Galleria Toledo, con invio di email all’indirizzo:

proposte.galleriatoledo@gmail.com specificando nell’oggetto “Stazioni D’Emergenza – atto XII”. La selezione avrà giudizio insindacabile.

L’elenco delle tre compagnie/artisti selezionati sarà resa pubblica entro il 05 settembre 2022 sul sito: www.galleriatoledo.it e sulla pagina facebook https://www.facebook.com/galleriatoledo.ilteatro/.

Requisiti per l’ammissione:

– Possono partecipare alla selezione compagnie italiane e/o di altra nazionalità, con spettacoli e progetti anche non in lingua italiana;

– Non saranno ammessi compagnie/artisti il cui progetto o spettacolo sia stato già

programmato in precedenza nei teatri di Napoli;

– Non saranno ammessi alla selezione i progetti ricevuti in data successiva al 31 luglio 2022;

– Certificato di agibilità Inps (Ex Enpals).

Documentazione

Le compagnie dovranno produrre:

– Breve biografia della compagnia; curriculum dei soggetti impegnati; progetto artistico;

– Scheda tecnica;

– Scheda artistica

– Video integrale o brani di presentazione dello spettacolo, atti a offrire esauriente esposizione del lavoro

che si va a proporre;

*non è prevista la restituzione dei materiali.

– Ricevuta attestante il pagamento della quota di partecipazione al bando di euro 25, da erogarsi tramite

bonifico intestato a

“IL TEATRO COOP. GALLERIA TOLEDO”

IBAN IT78H0335303400000000001843.

Il teatro ospitante garantirà alle 3 compagnie selezionate:

– La dotazione illuminotecnica e fonica di cui dispone il teatro;

– 1 figura per l’assistenza tecnica;

– Ufficio stampa e promozione dell’evento;

– Il 100% degli incassi al netto delle spese SIAE, con applicazione di un biglietto d’ingresso di euro

10,00 (intero).

Sono a carico della compagnia/artista:

– Le spese di viaggio e soggiorno

– L’agibilità INPS per i soggetti impegnati

Sarà garantita alla compagnia/artista vincitrice:

– L’inserimento dello spettacolo nella stagione ordinaria di Galleria Toledo per l’anno 2023-24;

– Un premio in danaro di euro 1.000,00.

* informativa privacy

I dati raccolti verranno trattati esclusivamente a fini amministrativi rispettando il D.Leg. n.196/03 sulla

privacy.

informazioni

Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione

via Concezione a Montecalvario, 34 – 80134 Napoli

segreteria.galleriatoledo@gmail.com

+39 081- 425037

+39 081- 425824