Teatro Vittoria, Gli amici di Peter

Dal 5 al 15 maggio il Teatro Vittoria di Roma propone, il suo penultimo spettacolo di stagione, Gli amici di Peter, da un adattamento dell’omonimo film di Kenneth Branagh, una produzione Attori&Tecnici. Nove gli attori sul palco per la regia di Stefano Messina.Sei amici, ex componenti di un gruppo universitario di teatro, si ritrovano dieci anni dopo, invitati da Peter, nella sua grande residenza di campagna a festeggiare il Natale. Proprio dieci anni prima in quella casa, sempre in occasione del Natale, fecero il loro ultimo spettacolo insieme. Durante il soggiorno, alla nostalgia per i bei tempi andati si unisce la consapevolezza di non essere diventati quello che si voleva. Peter sente fortissimamente l’incertezza del futuro, Andrew è annientato dalla moglie attrice di successo e accanita salutista; Roger e Mary si sono sposati, compongono gingles pubblicitari e condividono la tragedia della morte di uno dei loro due figli gemelli. Sarah giunge in compagnia di Brian, un giovane partner occasionale, e per i suoi atteggiamenti viene etichettata come una ninfomane affamata di sesso. Maggie donna problematica e sola è segretamente innamorata di Peter. Ma l’invito non sarà soltanto una riunione tra vecchi amici che si sono perduti, ma un appuntamento voluto da Peter per svelare loro una dolorosa verità. La felicità di ritrovare quelle persone con le quali hai condiviso momenti irripetibili della vita si mescola ai conflitti che inevitabilmente riaffiorano a distanza di anni per tutte le cose che non sono state dette, per i sogni andati delusi, o per il sapore di un bacio non ancora svanito.

Da un adattamento dell’omonimo film di Kenneth Branagh, in un sofisticato equilibrio che passa dai registri comici a quelli drammatici, uno spettacolo su quella cosa fortissima e impalpabile che è il legame generazionale. Uno spettacolo sull’amore, sull’amicizia, sul sesso ed altre calamità naturali.

Dal 5 al 15 maggio 2022 (h 21.00, domenica 8 e 15 h 17.30, mercoledì 11 h 17.00)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram:3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

Dal 5 al 15 maggio 2022

GLI AMICI DI PETER

di

Jean-Baptiste Martin, Olivier Marcé, Frédéric Martin

traduzione a cura di Giovanna Napolitano – adattamento Stefano Messina

regia Stefano Messina

scene Alessandro Chiti

luci Valerio Camelin

foto Manuela Giusto

con

(in ordine alfabetico)

Simone Balletti, Virginia Bonacini, Chiara Bonome, Andrea Carpiceci,

Stefano Dilauro, Stefano Flamia, Camilla Nigro, Enrica Pintore

e con Simonetta Graziano

Produzione Attori & Tecnici