Teatro Vittoria, In ogni caso nessun rimorso

Al Teatro Vittoria di Roma va in scena dal 17 al 22 maggio In Ogni Caso Nessun Rimorso, una storia vera che racconta la vita di Jules Bonnot, operaio, soldato e autista dell’autore di Sherlock Holmes; parla del suo sogno di una felicità rabbiosa, da lungo tempo accarezzata, che lo trasforma nel primo rapinatore a usare le automobili e nell’anarchico convinto di dover colpire la società borghese senza mezze misure, creando il caos, facendo più rumore possibile, rischiando il tutto per tutto. La giornalista Rirette Maîtrejean, lo scrittore Vicktor Serge, il capo della polizia Guichard e medici, prostitute, operai e direttori d’azienda sono gli altri protagonisti di questa storia: uomini e donne intenti a rivendicare ognuno un proprio diritto. Il diritto al lavoro, il diritto all’amore, il diritto alla vita.

In Ogni caso Nessun Rimorso è un urlo disperato che grida al mondo “non so come andrà a finire ma almeno avrò tentato”.

Una ragnatela fragile, travolta ben presto dal peso delle singole scelte individuali e delle rivoluzioni collettive.

Un viaggio lucido all’interno dell’animo umano, un viaggio profondo, che non fa sconti a nessuno, attraverso la storia di uomini e della loro epoca. Un’epoca d’ideali e terrorismo, di sfruttamento e lotte per la dignità.

È uno specchio. Lo specchio di molti uomini e molte epoche. Il nostro specchio.

E soprattutto un monito. Qualunque sarà la scelta che prenderemo essa è destinata a cambiare la nostra vita.

Dal 17 al 22 marzo 2022 (h 21.00, mercoledì 18 h 17.00, domenica 22 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598, Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it, Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

In ogni caso nessun rimorso

Elisa Proietti, Andrea Sorrentino e Mauro Pasqualini

musiche originali dal vivo Adele Pardi

curatrice del movimento scenico Annalisa Cima

sartoria Loretta Bertoni e Elisa Proietti

regia collettiva e drammaturgia B o r g o b o n ó

luci e assistente alla regia Mauro Pasqualini

Produzione Attori & Tecnici