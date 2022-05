TeatroBasilica, Generazione Y di Barbe à Papa Teatro

Sarà in scena dal 10 al 15 maggio al TeatroBasilica Generazione Y in un doppio appuntamento di Barbe à Papa Teatro, composto dagli spettacoli: Mi ricordo (2020) e L’arte della resistenza (2022).

Due spettacoli che affrontano temi fortemente rappresentativi della generazione alla quale apparteniamo, quella dei nati a cavallo tra gli anni 80 e i primi anni 90, chiamata appunto generazione Y o millennials.

Il tutto è partito nel 2017 quando ci siamo fatti la domanda: “qual è quel posto in cui mi sento a casa?” e la fatica del trovare la risposta è stata comune a tutte le persone che hanno fatto parte di questa ricerca. Perché tutti avevamo lasciato i nostri paesi d’origine, le case della nostra infanzia, ma nessuno aveva ancora trovato un nido sufficientemente caldo da poter chiamare casa. Un posto in cui affetti, luoghi del cuore, progetti e sogni, potessero riunirsi e farsi famiglia. E lo smarrimento di questa prima riflessione ci ha fatto chiedere: “sono solo in queste mie paure? O sono ansie che mi accomunano ad altri?” e la risposta ha generato lo spettacolo più doloroso della trilogia, quello che indaga il nostro passato e che ricerca la matrice dei traumi che ci accomunano. Ma se scavarci dentro ci ha fatto male, scoprire di essere insieme ci ha dato la forza di guardare al futuro con maggiore speranza. Questo ciclo di tre spettacoli si chiude con un grido di rabbia, e come potrebbe essere altrimenti? Dal dopoguerra ad oggi, la nostra, è la prima generazione ad essere più povera della precedente. E abbiamo ben capito, sulla nostra pelle, che non è soltanto una questione economica, o meglio, l’economia, come un grande domino, si ripercuote su tutti gli altri aspetti della nostra quotidianità. Ma la nostra non è una generazione sfortunata. La nostra sorte è stata determinata dall’egoismo dei nostri padri, ed è a loro che chiederemo conto. Non è più tempo di essere accondiscendenti, di pensare al proprio, alla sopravvivenza; è tempo di resistenza, di solidarietà, è tempo di sacrificarci per chi verrà dopo di noi.

12 e 13 maggio 2022 ore 21.00

MI RICORDO

di Barbe à Papa Teatro

Regia Claudio Zappalà

Con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Roberta Giordano

Disegno luci Claudio Zappalà

Scene e costumi Barbe à Papa Teatro

Produzione Barbe à Papa Teatro, Teatro Libero di Palermo

In collaborazione con G273 Produzioni, Spazio Marceau

Vincitore del bando “Per un teatro necessario” Teatro Libero di Palermo

14 maggio 2022 ore 21.00

15 maggio 2022 ore 17.45

DELLA RESISTENZA

di Barbe à Papa Teatro

Testo e Regia Claudio Zappalà

Con Chiara Buzzone, Federica D’Amore, Totò Galati, Roberta Giordano

Disegno luci Claudio Zappalà

Scene e costumi Barbe à Papa Teatro

Produzione Barbe à Papa Teatro

TeatroBasilica Piazza Porta S. Giovanni, 10 Roma (RM)

Contatti / Prenotazione obbligatoria +39 392 97.68.519 – info@teatrobasilica.com

Orario spettacoli dal martedì al sabato ore 21.00 – domenica ore 17.45

Lunedì con Herlitzka che legge Dante ore 19.00

Tutte le attività del Teatro Basilica si terranno nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale in materia di prevenzione dal Covid19

