Tolfa Jazz, il primo Picnic musicale

Domenica 15 maggio, torna il Picnic musicale del Tolfa Jazz, che si svolgerà come di consueto negli splendidi e ampi prati della località Comunale Macchiosi di Tolfa. Annunciate anche le date del Jazz Festival che quest’anno si svolgerà dal 22 al 24 luglio e il cui programma sarà annunciato prossimamente sui canali ufficiali della manifestazione. Previsto invece per settembre il secondo Picnic.

Passeggiate naturalistiche, visite a siti storico-archeologici, concerti suggestivi, escursioni a piedi o in mountain bike tra boschi e prati, attività per bambini, degustazioni di prodotti tipici locali e, soprattutto, un’atmosfera accogliente e familiare, sono le principali proposte di uno degli appuntamenti più attesi di tutta la manifestazione e maggiormente richiesti da un pubblico sempre più affezionato.

Una possibilità, quella del Picnic musicale, di passare un’intera giornata a contatto con la natura, passeggiando nei boschi alla scoperta anche di luoghi sconosciuti, tra strade medievali e antichi sentieri, per poi ritrovarsi tutti insieme per pranzo su un grande prato verde, ascoltando il miglior jazz in stile New Orleans.

Appuntamento, quindi, fuori dal centro di Tolfa, in località Comunale Macchiosi. Alle 9:00 cominciano le escursioni, di varia lunghezza e difficoltà. Quattro sono quelle che si possono fare a piedi: il sentiero dei monaci, il percorso sensoriale al Cerro Bello, il Sasso della Strega e il Tempio Etrusco. Sempre alle 9:00, l’escursione in mountain bike, lunga circa una trentina di chilometri, difficoltà media e casco obbligatorio. Tutte le escursioni sono alternative tra loro e terminano poco prima dell’ora di pranzo, presso la baita del Comunale Macchiosi.

A partire dalle 12:30 verrà servito il pranzo a base di prodotti tipici locali con un menu dedicato anche i vegani e ai bambini. Verso le 16:00, l’atteso appuntamento con la musica dal vivo, dove quest’anno sarà protagonista la cantante Gloria Turrini con la band G & The Doctor (s), di ritorno da New Orleans dove si è esibita al French Quarter Festival

Non mancano le attività per i più piccoli. A partire dalle 9:00 e per tutta la mattinata il “Picnic degli gnomi”, un appuntamento naturalistico ed educativo, attraverso racconti e giochi legati agli ecosistemi presenti. Le storie sugli gnomi, sulle piante e sugli animali che leggerà la guida sul grande prato si animeranno in ogni passaggio, stimolando i bambini. Le attività per i bambini riprendono poi dopo il pranzo, alle 14.30 con la Disco Jazz, dove si potrà ballare a cielo aperto con i grandi del jazz.

Tutto il Picnic musicale è realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e senza creare impatti negativi sulla flora e sulla fauna locale. Inoltre, il Comune di Tolfa aderisce alla campagna “Valore al cibo” rivolta a contrastare lo spreco alimentare, educando tutti a tenere in maggiore considerazione il valore del cibo. Durante la giornata di domenica 15 maggio, sarà inoltre diffuso del materiale illustrativo e un ricettario sul recupero e il riciclo del cibo.

INFO & PRENOTAZIONI:

Telefono: 389 8384355 – email: info@tolfajazz.com

Sito internet: http://www.tolfajazz.com/picnic-musicali/

Facebook www.facebook.com/TolfaJazz.Official

Instragram www.instagram.com/tolfajazz