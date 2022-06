Tutto Haendel con organo e orchestra – Ospite l’organista aragonese

ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA

Direttore: ANDREA MURA

Organista: CARLOS PATERSON

Musiche G.F. Haendel

Torneranno a vibrare mercoledì primo giugno le canne del maestoso organo Tamburini dell’Auditorium Fondazione CR Firenze. L’occasione (ore 21) è data dal concerto dell’organista aragonese Carlos Paterson, affiancato dall’Orchestra Toscana Classica diretta da Andrea Mura.

Serata nel segno di Georg Friedrich Haendel, maestro dell’arte organistica – e del suo apparentamento con ensemble barocchi – come dimostra il “Concerto in fa maggiore per organo e orchestra, HWV 292”, presentato durante la prima londinese di “Athalia”, 1735, al Covent Garden.

Del compositore tedesco/inglese ascolteremo altre apprezzate pagine: l’oratorio “Alexander’s Feast Concerto HWV 318”, il “Concerto per organo n. 3 in sol minore HWV 291”, il “Concerto grosso in sol maggiore HWV 319” e il “Concerto Grosso in fa maggiore HWV 320”.

Allievo di maestri quali Jan Willem Jansen, Olivier Baumont e Antón García Abril, l’organista Carlos Paterson vanta una lunga carriera internazionale e riconoscimenti importanti, tra cui il Premio Internazionale di Composizione ‘Cristóbal Halffter’.

In attività da oltre vent’anni, l’Orchestra Toscana Classica è formata da giovani professori d’orchestra ed ha all’attivo oltre 600 concerti. Sul podio, come detto, salirà Andrea Mura: formatosi con Mauro Cardi al Conservatorio Cherubini di Firenze – dove si è laureato in composizione e direzione d’orchestra, Mura ha realizzato musiche per film, per spettacoli teatrali e mostre d’arte. Ha diretto l’Orchestra Sinfonica Siciliana e l’Orchestra da Camera Fiorentina.

Biglietto 10 euro. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Ai soci Unicoop Firenze e ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%. Biglietto ridotto anche per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina (per info e iscrizioni orchestra.camerafiorentina@gmail.com).

Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria di Toscana Classica, tel 055.783374 – 339 1632869 – 334 6006361 – www.toscanaclassica.com – toscanaclassica@outlook.com.

Concerto nell’ambito del festival “I Mercoledì musicali dell’organo e dintorni” realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio. In collaborazione con Unicoop Firenze.

Programma concerto:

G.F. Haendel – Concerto grosso in do maggiore (Alexander’s Feast Concerto), HWV 318

G.F. Haendel – Concerto per organo n. 3 in sol minore, HWV 291

G.F. Haendel – Concerto grosso in sol maggiore, HWV 319

G.F. Haendel – Concerto in fa maggiore per organo e orchestra, HWV 292

G.F. Haendel – Concerto Grosso in fa maggiore, HWV 320

Informazioni e prenotazioni:

Segreteria Toscana Classica, tel. 055-783374 – 340.3944830 – www.toscanaclassica.com

Biglietti, riduzioni e sconti:

Biglietti 10 euro

Biglietto ridotto per studenti (muniti di tesserino) e over 65 (muniti di un documento).

Biglietto ridotto a 10 euro per gli iscritti alla newsletter dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Ai titolari della “Firenze Card” del Comune di Firenze è riservato uno sconto del 40%

Prevendite:

Nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel 055.210804)

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)

Presso le sedi, nei giorni dei concerti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 21

Toscana Classica

Federazione di Associazioni di Produzione Musicale della Toscana

Via Monferrato 2 – Firenze – Tel/fax 055.783374

www.toscanaclassica.com – info@orcafi.it