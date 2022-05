Un concerto e una mostra per festeggiare i 150 anni della rivista missionaria “Mondo e Missione” 

Ingresso gratuito su prenotazione

La rivista Mondo e Missione, dell’Istituto missionario PIME è una delle poche testate in Italia a poter vantare una pubblicazione senza interruzioni dal 1872 a oggi.

Per festeggiare i 150 anni di attività, il Centro, dove ha sede la redazione del magazine, offre un concerto dei The Nefesh trio, con D.Parziani, M.Buda, D. Tedesco, che porteranno il pubblico in un viaggio sonoro nella musica ebraica. Una musica che parla di incontro, contaminazioni, spiritualità e gioia allo stesso tempo. Un segno prezioso di pace, come le storie che ogni mese Mondo e Missione racconta ai suoi lettori.

Lo spettacolo si terrà il 4 maggio 2022, nella sede dell’Istituto in via Monterosa 81 (Metro Amendola o Lotto) alle ore 20.30.

Il concerto dei The Nefesh Trio per “Mondo e Missione” è a ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni: https://centropime.org/eventi/nefesh-trio-concerto-pace/

Lo stesso giorno al PIME verrà inaugurata anche una mostra gratuita che ripercorre i 150 anni di storia di ‘Mondo e Missione’ attraverso le copertine, le storie e i temi più importanti affrontati dalla rivista e che sarà visitabile nelle settimane successive. Un viaggio da cui balza all’occhio come “Mondo e Missione” spesso abbia fatto scoprire in anticipo e in profondità personaggi e vicende che avrebbero segnato la storia: da Gandhi a madre Teresa di Calcutta, dalla guerra del Vietnam al premio Nobel per la pace congolese Denis Mukwege, solo per citare qualche esempio.

‘Mondo e missione’, nata con il nome “Le Missioni Cattoliche”, nel 1969 ha cambiato il nome in “Mondo e Missione” e continua ad entrare in decine di migliaia di case italiane aprendo una finestra sul mondo.

The Nefesh Trio

Due parole ebraiche, Nefesh, anima, ed Esh, fuoco. Nella loro fusione, NefEsh, è l’essenza della ricerca del Trio, che dalla sua nascita nel 2006 sino ad oggi è stato continuamente protagonista di eventi e concerti suonando in luoghi come il Conservatorio di Beer Sheva, al Festival Internazionale del Klezmer di Zfa (tappe di due tour che lo hanno portato a suonare musica ebraica in Israele), alla King’s Hall dell’Università di Newcastle e in molti altri luoghi di fama internazionale.

La rivista ‘Mondo e Missione’

«Registrare le notizie più minute di ogni giorno, i viaggi, le cose di storia naturale, etnologia, statistica, le necrologie, le bibliografie, gli scritti dei missionari». Si presentava con questo “programma” ampio nel 1872 il primo numero di “Le Missioni Cattoliche”. Ed è la promessa che la rivista ha mantenuto per 150 anni, fino ad oggi, raccontando con lo sguardo dei missionari grandi pagine di storia, ma anche problemi quotidiani e speranze di chi vive nelle periferie più dimenticate del mondo.

Rinnovata nella sua veste grafica proprio in occasione dei 150 anni, “Mondo e Missione” è attualmente diretta da padre Mario Ghezzi che, dopo 17 anni in missione in Cambogia, guida dal 2018 il Centro missionario PIME di Milano. «Ancora oggi – sostiene padre Ghezzi – “Mondo e Missione” continua a essere uno strumento agile e ricco di contenuti specifici legati alla missione e ai Paesi che la riguardano. Un’informazione per certi versi “di nicchia”, ma imprescindibile nel panorama italiano, che accanto alle pagine cartacee della rivista oggi propone anche una ricca offerta di approfondimenti digitali consultabili sul sito mondoemissione.it e sull’agenzia tematica AsiaNews.it».

Centro PIME

Il PIME, il più antico istituto missionario italiano, nacque nel 1850 come seminario lombardo per le missioni estere. Nel 2019, si è provveduto alla dismissione del polo romano concentrando le attività a Milano per una scelta di sobrietà e risparmio economico, al fine di dare più servizi. Il nuovo Cento PIME milanese, con ingresso in via Monterosa 81, oggi offre il teatro completamente rinnovato internamente ed esternamente, da 499 posti, una libreria, il Museo Popoli e Culture ristrutturato e dotato di tecnologia interattiva, una caffetteria culturale, uno Store per lo shopping equo e solidale e dei prodotti delle cooperative sociali attive in Italia; la Biblioteca con il suo patrimonio di 43.000 volumi, una nutrita emeroteca, una sala lettura aperta alla cittadinanza con particolare attenzione agli studenti; una nuova sala polivalente e altri spazi per appuntamenti culturali e proposte per il tempo libero per tutte le età. Il PIME pubblica anche la rivista Mondo e Missione e l’agenzia quotidiana di informazione AsiaNews. L’Ufficio Educazione Mondialità infine organizza attività con i ragazzi delle scuole e degli oratori.

Tutte le info sul sito www.centropime.org