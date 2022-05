“Un’estate…mitica!” e “Fantateatro danza”

Dalle avventure di Ulisse al volo di Icaro, dallo stratagemma di Arianna per uscire dal labirinto alla rivalità tra le dee Era, Atena, Afrodite, dal romanticismo di Eros e Psiche fino alla spedizione di Giasone e la sua ciurma di Argonauti a caccia del vello d’oro.

Tutto il fascino dei miti greci torna in scena al Teatro Duse di Bologna con l’edizione 2022 di ‘Un’estate…mitica!’, la rassegna firmata Fantateatro e diretta da Sandra Bertuzzi, andata sempre sold-out. Nello specifico, dal 14 giugno all’8 settembre sono previsti 17 spettacoli, alle ore 20.45, per i bambini dai 4 anni in su e le loro famiglie.

Dopo la pausa di agosto, dal 13 al 23 settembre Fantateatro sarà di nuovo sul palco del Duse con un nuovo ciclo interamente dedicato alla danza, sempre adatto dai 4 anni in su. Si tratta di ‘Fantateatro danza’ che propone due titoli celeberrimi per un totale di 6 appuntamenti, tutti alle ore 18. In calendario, quindi, ‘Pierino e il lupo’ di Prokofiev (13, 14, 15 settembre) e ‘Il lago dei cigni’ di Tchaikovsky (21, 22, 23 settembre).

“I caratteri, le sfide e le peripezie dei personaggi dell’Olimpo – spiega la regista Sandra Bertuzzi – si sono dimostrati strumenti perfetti per stimolare la fantasia dei più piccoli attraverso un linguaggio drammaturgico divertente e appassionante e, al contempo, per farli riflettere sugli insegnamenti che emergono da ciascun racconto”. Quanto al nuovo focus di settembre sulla danza, Bertuzzi sottolinea che “il filone legato ai classici più amati e celebri del balletto ha lo scopo di ampliare e arricchire ulteriormente l’esperienza che i bambini potranno fare dello spettacolo dal vivo. È un ulteriore elemento volto a rafforzare la mission che condividiamo con il Teatro Duse e che punta a formare il pubblico di domani”.

Entrambe le rassegne fanno parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena, e del DUSEgiovani, il progetto che il Duse, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, dedica alle nuove generazioni di artisti e spettatori.

UN’ESTATE…MITICA! (ore 20.45)

14, 15, 16 giugno | ULISSE, l’eroe che superò mille avventure

Tra effetti speciali e trovate sceniche, il poema omerico va in scena in un adattamento dinamico e coinvolgente, incentrato sul tema della riconquista dei valori originali e del superamento dei pericoli. Ulisse vorrebbe ritornare agli affetti familiari e alla nativa Itaca, ma il dio del mare Poseidone gli scatena contro tempeste e imprevisti di ogni tipo, costringendolo a innumerevoli peripezie. Nel corso del suo lungo viaggio, Ulisse si imbatte nei mangiatori di Loto, i Ciclopi, il dio del vento Eolo, la potente maga Circe, le temibili e seducenti sirene. Alla fine, l’eroe riuscirà a tornare ad Itaca, ma prima dovrà fare i conti con i Proci che, in sua assenza, hanno tiranneggiato sull’isola.

21, 22, 23 giugno | ICARO, il ragazzo che riuscì a volare

Icaro è il figlio del famoso architetto Dedalo, inventore del labirinto dell’isola di Creta in cui è rinchiuso il Minotauro. Per evitare che i segreti dell’edificio vengano svelati, il re di Creta, Minosse, rinchiude padre e figlio all’interno del labirinto, insieme al mostro. Per scappare, Dedalo costruisce delle ali e le fissa al corpo del figlio con della cera. Malgrado gli avvertimenti del padre di non volare troppo alto, Icaro si fa prendere dall’ebbrezza del volo e finisce per avvicinarsi troppo al sole. Fantateatro propone questo celebre mito sul superamento dei propri limiti con poesia e delicatezza.

28, 29, 30 giugno | ARIANNA e il suo filo

Per sfamare il Minotauro, il terribile mostro che vive in un gigantesco labirinto sull’isola di Creta, il re Minosse pretende che, ogni nove anni, gli ateniesi mandino a Creta sette fanciulli e sette fanciulle. Una sventura contro cui decide di battersi Teseo, figlio del re di Atene. Offrendosi tra le vittime, con l’intento di uccidere il mostro, Teseo parte per Creta. Giunto sull’isola, il ragazzo incontra Arianna, figlia di Minosse, e se ne innamora. La fanciulla decide così di aiutarlo dandogli un gomitolo di filo. Srotolando il gomitolo nell’avanzare, il filo permetterà al giovane eroe di ritrovare l’uscita dal labirinto e compiere l’impresa. Fulcro della storia è Arianna, figura femminile di grande forza e fascino per gli spettatori di ogni età.

5, 6, 7 luglio | ERA, ATENA, AFRODITE e il pomo della discordia

Per sottrarsi all’arduo compito di decretare chi sia la più bella tra le dee Atena, Afrodite e Era, Zeus decide di coinvolgere un giovane principe mortale: Paride, figlio del re di Troia Priamo. Fantateatro racconta questo celebre mito sulla vanità e la rivalità al femminile con una vena comica che non è solo un tratto distintivo della compagnia, ma anche una chiave di lettura della storia in grado di divertire e al tempo stesso innescare la riflessione nei piccoli spettatori.

12, 13, 14 luglio | EROS E PSICHE, la favola d’amore più bella di tutti i tempi

‘Amore e Psiche’ è la più nota delle fiabe contenute ne ‘Le metamorfosi’ di Apuleio e narra della giovane Psiche, la più bella di tre sorelle. L’avvenenza della ragazza è tale da suscitare l’ira della più vanitosa tra le dee: Afrodite. Accecata dall’invidia, la dea della bellezza decide di e chiede al figlio Eros di aiutarla. Il suo piano è fare innamorare Psiche di un uomo di umili condizioni. Il dio dell’Amore accetta il compito assegnatogli da Afrodite ma, appena vede Psiche, ne rimane talmente affascinato da innamorarsene egli stesso perdutamente. Fantateatro affronta questa storia incantando il pubblico con un linguaggio tenero e commovente.

6, 7, 8 settembre | GIASONE E GLI ARGONAUTI alla ricerca del vello d’oro

Al centro della storia c’è la rocambolesca avventura di Giasone e della sua ciurma, gli Argonauti, che partono alla ricerca del vello d’oro a bordo della mitica nave Argo. Giasone è ancora un bambino quando il padre Esone, re di Iolco viene privato del trono da suo fratello Pelia, re dei Tessali. Divenuto adulto, Giasone si presenta dallo zio Pelia per reclamare il trono che gli spetta. Nella convinzione che avrebbe fallito e non sarebbe più tornato, lo zio gli affida una missione molto pericolosa: conquistare il vello d’oro, ovvero il manto di un ariete sacro a Zeus che si trova appeso ad una quercia e viene sorvegliato da un drago. Accompagnato da una cinquantina di eroi, i famosi Argonauti, Giasone parte al comando della nave Argo e affronta terribili pericoli per conquistare il vello d’oro.

FANTATEATRO DANZA (ore 18.00)

13, 14, 15 settembre | PIERINO E IL LUPO

Nuova magica versione danzata della celeberrima opera di Prokofiev. Il protagonista è Pierino che, aiutato da un uccellino, una papera e un gatto riuscirà a catturare il temibile lupo. Nell’opera, scritta da Prokofiev proprio per avvicinare i bambini alla musica classica, ogni strumento rappresenta un personaggio della storia. Così, il flauto con i suoi trilli dà voce agli svolazzamenti dell’uccellino, l’oboe interpreta l’andamento lento e goffo dell’anatra e il gatto parla tramite il timbro vellutato del clarinetto. E ancora, lo spaventoso ululato del lupo è affidato al suono di tre corni, mentre il passo saltellante di Pierino è narrato da tutta la famiglia degli archi. Infine, i cacciatori con i loro fucili, affidati al fragore dei timpani e della grancassa.

21, 22, 23 settembre | IL LAGO DEI CIGNI

Fantateatro porta sul palco uno dei più amati grandi classici del balletto, amatissimo per le musiche sentimentali e brillanti composte da Tchaikovsky. Tra favola e sogno, gli attori della compagnia daranno vita al valzer della festa al castello, alla saltellante danza dei cignetti, alla sontuosa danza della regina dei cigni, Odette, costretta a separarsi dal suo amato Sigfrido sul far del giorno per ritornare al lago e riprendere le sembianze di cigno. Non mancherà un romantico lieto fine, con i due giovani protagonisti che si dichiarano eterno amore.

BIGLIETTI:

Posto unico: 11 euro

BIGLIETTERIA:

Teatro Duse: Da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo

Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Compagnia Fantateatro: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00

Via Giuseppe Brini, 29 Bologna – Tel. 051 0395670 – info@fantateatro.it

Online: teatroduse.it e vivaticket.it