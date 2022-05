“Visioninmusica 2022 Summer” II Edizione

Torna per il secondo anno consecutivo all’Anfiteatro Romano di Terni la Summer Edition di Visioninmusica che da anni insegue e propone la migliore musica cross-over in ambito internazionale. Diretta da Silvia Alunni, la manifestazione inizierà il 28 giugno con un tributo al trentesimo anniversario della carriera internazionale di Noa, evento sostenuto e realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. La cantante israeliana, in coppia con lo storico chitarrista Gil Dor, ha segnato indubbiamente un suo personalissimo stile che vede dialogare insieme stili, tradizioni e culture con uno sguardo intuitivo sempre rivolto a presente e futuro. Il suo viaggio musicale, che proporrà una selezione dei suoi maggior successi ripercorrendo la sua avventura insieme a Gil, sarà accompagnato anche da Omri Abramov a sax e Ewi e Gadi Seri alle percussioni.

Il 29 giugno a calcare il palco di Visioninmusica sarà il trio del pianista cubano candidato al Grammy Alfredo Rodriguez. Nella sua musica la critica ritrova gli echi di almeno tre leggendari pianisti jazz: Keith Jarret, Thelonious Monk e Art Tatum. Nel 2016 una grande svolta alla sua carriera è l’incontro con Quincy Jones che, impressionato dalle sue qualità, decide di produrlo. Insieme a lui suoneranno Michael Olivera alla batteria e Yarel Hernandez al basso.

Il giorno successivo, il 30 giugno, la rassegna propone un doppio concerto: alle 21 si esibirà la band di sei musicisti capitanata da Calla Mc, personaggio centrale della scena hip hop italiana e pioniere di questo genere musicale in Italia, in un progetto che miscela le radici old school del cantato rap integrandole a un sound tipicamente jazz/funk. Alle 22 la bassista polacca Kinga Głyk condividerà le emozioni evocate dalle sue vicende personali in un racconto in musica condito di molte sperimentazioni e dalle sfumature groove. Feelings è l’apice attuale del suo lavoro. Nell’annuale classifica denominata Jazz Top e Blues Top ha ricevuto nomination nelle seguenti categorie: New Hope, Bass Guitar e Discovery of the Year. L’artista sarà accompagnata da Arek Grygo e Michal Jakubczak alla tastiera e Michał Dąbrówka alla batteria.

Anche per il giorno conclusivo della rassegna, il primo luglio, il programma offrirà una doppia performance con inizio alle 21 insieme al bassista Antonio Lusi che, nel suo ultimo progetto “Combination”, ripercorrerà le tappe del suo viaggio musicale, fatto di collaborazioni con grandi nomi del panorama artistico italiano e internazionale insieme a Valter Vincentialle chitarre, Riccardo Ciaramellari alle tastiere e Gabriele Tudisco alla batteria. Evento conclusivo di Vim Summer Edition 2022 sarà il concerto del chitarrista Paul Guilbert, innovatore e virtuoso della tecnica “shredding”, che ha scelto di suonare una selezione del suo miglior repertorio insieme a due dei musicisti italiani con cui ama particolarmente accompagnarsi, Marco Galiero e Antonio Muto. Insieme a loro anche Emi Gilbert, sua moglie, alle tastiere.

