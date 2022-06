CAMPANIA TEATRO FESTIVAL 2022

Il teatro rinasce con te

Undicesima giornata

Lunedì 20 giugno 2022

OSSERVATORIO

La pace non è mai stata un’opzione

di Emanuele Aldrovandi

Regia di Silvio Peroni

Capodimonte. Praterie del gigante – 21.00

ATTIVITÀ DIURNE

YogaCanto®

Progetto di Roberta Rossi

Teatrino del Belvedere/Pagliarone – 17.00

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte accoglie una prima assoluta nell’undicesima giornata

della quindicesima edizione del Campania Teatro Festival, la rassegna diretta da Ruggero

Cappuccio, realizzata con il forte sostegno della Regione Campania e a cura della Fondazione Campania dei Festival. Per la sezione Osservatorio, La pace non è mai stata un’opzione debutta nelle Praterie del Gigante alle ore 21. Di Emanuele Aldrovandi per la regia di Silvio Peroni, la pièce è una riflessione sul rispecchiamento della propria identità nell’altro, su come si vorrebbe che quell’immagine fosse a noi restituita, sull’eterno conflitto del sé visto dall’altro. In scena Aurora Peres e Marco Quaglia, la coppia di sposi che sarà protagonista di un aspro scontro dialettico. In gioco, non ci sarà soltanto il loro amore, ma soprattutto la percezione che ognuno ha di sé stesso, una identità frutto di una costruzione complessa e faticosa. Luogo d’elezione di queste relazioni archetipiche è il teatro, il cui palcoscenico diventa il setting ideale per un libero fluire di emozioni.

Racconta Peroni: «Si è deciso di concentrare il lavoro registico sugli attori, sulla capacità di

raccontare e sulle relazioni che si stabiliscono tra autore, attore e spettatore, un triangolo

comunicativo che pone l’accento alle domande poste dal testo e sulle immagini emotive ricreate dalle parole».

Nell’ambito delle attività diurne proposte dal Festival, Yogacanto® prosegue con un nuovo

appuntamento alle ore 17 presso il Teatrino del Belvedere/Pagliarone di Capodimonte. Il

progetto di Roberta Rossi si propone di indagare le possibilità espressive della vocalità attraverso la conoscenza e la percezione del corpo. Lo strumento, scelto per raggiungere questo obiettivo, sarà un percorso guidato dalla simbologia del Kundalini Yoga, con un lavoro profondo sui centri di energia (Chakra) e sulla loro influenza nell’agire vocale.

