Casa del Jazz, Rosario Giuliani Quartet in Love in translation

ROSARIO GIULIANI Quartet

LOVE IN TRANSLATION

Rosario Giuliani (sax alto)

Pietro Lussu (piano)

Dario Deidda (basso)

Marco Valeri (batteria)

martedì 21 GIUGNO CASA DEL JAZZ ORE 21

Biglietto unico 20 euro

Rosario Giuliani, martedi 21 giugno, alla Casa del Jazz con il progetto “Love in Translation“. Sul palco con Rosario Giuliani, sax alto, Pietro Lussu, piano, Dario Deidda, basso e Marco Valeri, batteria.“Love in Translation” segna il ritorno di Rosario Giuliani con un disco imperniato sul sentimento più forte e indecifrabile: l’amore. Fra standard famosi, come “Duke Ellington’s Sound of Love” del grande Charles Mingus, “Love Letters” di Victor Young e Edward Heyman e persino una “Can’t Help Falling in Love” che fu nel repertorio di Elvis Presley, brillano anche dei brani originali, con due sentiti omaggi a due grandi musicisti che purtroppo non sono più fra noi: “Raise Heaven” che Joe Locke ha voluto dedicare a Roy Hargrove e “Tamburo” di Rosario Giuliani per Marco Tamburini.