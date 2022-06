Chiesa di San Paolo Entro le Mura, Sogno d’una notte di mezza estate di

Opera in Roma, domenica 12 giugno, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta il Gala Finale del Corso di Direzione d’Orchestra, diretto dal Maestro Ennio Nicotra. Sul palco con l’ Orchestra Sinfonica Città di Roma, si alterneranno più direttori. In programma la Suite “Sogno d’una notte di mezza estate” Op.61 di Felix Mendelssohn e la Sinfonia n. 4 in mi minore per orchestra di Johannes Brahms.In due momenti separati, Felix Mendelssohn compose la musica per l’opera teatrale di William Shakespeare “Sogno d’una notte di mezza estate”.

Per la prima volta nel 1826, verso l’inizio della sua carriera, scrisse un’ouverture da concerto (Op. 21). Più tardi, nel 1842, solo pochi anni prima della sua morte, scrisse musica di scena (Op. 61) per una produzione dell’opera, nella quale incorporò l’ouverture esistente. La musica di scena include la famosa Marcia Nuziale.La Sinfonia n. 4 in mi minore op. 98 di Johannes Brahms è l’ultima delle sue sinfonie. Brahms iniziò a lavorare al pezzo a Mürzzuschlag, poi nell’impero austro-ungarico, nel 1884, appena un anno dopo aver completato la sua Sinfonia n. 3. Fu eseguita per la prima volta il 25 ottobre 1885 a Meiningen, in Germania.

INGRESSO: da 15 a 25 euro

INFO : 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

Opera in Roma

Orchestra Sinfonica Città di Roma

presentano

CHIESA DI SAN PAOLO ENTRO LE MURA

Via Nazionale 16A, Roma

Domenica 12 giugno 2022 ore 20,30

Orchestra Sinfonica Città di Roma

Gala finale del Corso di Direzione d’Orchestra, indetto dal M° Ennio Nicotra

Programma

F. MENDELSSOHN

Suite “Sogno d’una notte di mezza estate” Op.61/ Suite “A Midsummer Night’s Dream” Op.61

Direttori:

1 Ouverture. Allegro di molto

Emilio Fenoy (Spagna)

2 Scherzo. Allegro vivace

Manfred Croci (Italia)

3 Notturno. Con moto tranquillo

Matteo Gentile (Italia)

4 Intermezzo. Allegro appassionato

Elia Tagliavia (Italia)

5 Marcia nuziale. Allegro vivace

Flaminia Zanelli (Italia)

J. BRAHMS

Sinfonia n. 4 in mi minore per orchestra, op. 98/ Symphony n. 4 in E minor for orchestra, op. 98

Direttori:

1° mov Allegro non troppo

Alexey Fomenkov (Gernania)

2° mov Andante moderato

Davide Tramontano (Italia)

3° mov Allegro giocoso

Max Strausswald (Germania)

4° mov Allegro energico e passionato

Stephan Smoktunowicz (Inghilterrra)