“Circo Pippi” del Teatro dell’Orsa

Giovedì 23 giugno alle ore 21 in scena alla Sala Civica di Bozzolo, Mantova

Lo spettacolo, dedicato alle avventure di Pippi Calzelunghe, sarà presentato nella Sala Civica. Ingresso gratuito.

Giovedì 23 giugno alle ore 21 il Teatro dell’Orsa è in scena alla Sala Civica di Bozzolo, in provincia di Mantova, con Circo Pippi, spettacolo dai 5 anni per tutti dedicato a Pippi Calzelunghe.

«Un circo di storie mirabolanti, scoppiettanti, divertenti, antidoto potente per non diventare grunde» spiega la regista Monica Morini «Perché i grandi si sa, hanno baffi, calli e altri malanni, sono noiosi pensano solo alle tasse comunali, hanno troppe fisime, non sanno più giocare, piangere e ridere forte».

«Raccontiamo le avventure di Pippilotta Pesanella Succiamenta Calzelunghe eroina intramontabile uscita dalla penna di Astrid Lindgren» continua la direttrice artistica del Teatro dell’Orsa in merito allo spettacolo interpretato da Chiara Ticini e Lucia Donadio «Pippi è fortissima, ha nove anni, vive da sola con una scimmietta e un cavallo, si cuce vestiti strampalati, cucina sfrittelle e sa inventare mondi di libertà. Tutti vorremmo un’amica come lei. Pippi accende una contagiosa allegria e porta uno sguardo indomito sul mondo».

Ingresso gratuito.

Info: biblioteca@comune.bozzolo.mn.it.

Info sul Teatro dell’Orsa: https://www.teatrodellorsa.com/.