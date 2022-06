Darec Bando accademico di Audizioni 2022/2023

BANDO DI AUDIZIONE

ANNO ACCADEMICO 2022/23

SABATO 25 GIUGNO – SABATO 9 LUGLIO

La DAREC, prima Accademia Internazionale di Roma, è lieta di

presentare il suo nuovo direttore artistico, Timothy Martin, e apre agli

AUDITION DAYS per le iscrizioni all’anno accademico 2022/2023.

TIMOTHY MARTIN

Tenore e Performer afro-americano, Docente dell’American University of Rome,

Attore, Protagonista di Musical, Direttore di un importante Coro Gospel,

Timothy Martin è noto sulla scena nazionale ed internazionale per la sua

pluriennale esperienza artistica che copre l’intero spettro delle Arti dello

Spettacolo.

Artista a tutto tondo si divide tra teatro di prosa, musical, opera, concerti,

cinema e televisione dove di recente è stato protagonista della fiction di Rai 1

Noi, versione italiana della pluripremiata serie americana This is us.

Come attore ha lavorato fra gli altri con Giuseppe Tornatore, Giorgio Albertazzi,

Gigi Proietti, Franca Valeri, Maurizio Sciarra e Carlo Alighieri e nell’ambito

musicale ha collaborato con Amii Stewart, Paola Turci, Gino Paoli, Eros

Ramazzotti, Zucchero, Renato Zero. Ha recitato come protagonista in musical

come Sister Act, Full Monty, Rent, Ragtime, Lady Day, West Side Story.

In collaborazione con AUR, ha fondato un laboratorio di musica Gospel,

giungendo poi alla creazione di “The Amazing Grace Gospel Choir”.

Durante l’anno accademico terrà delle Masterclass sull’interpretazione cantata

nel Musical, stile Broadway e West End.

AUDITION DAYS

SABATO 25 GIUGNO

SABATO 9 LUGLIO

Le audizioni si terranno presso la sede DAREC ACADEMY in via Lucio Elio Seiano 21 a Roma

(Metro Linea A Giulio Agricola)

Gli allievi più talentuosi potranno usufruire di borse di studio per sostenere il percorso didattico

COSA PORTARE ALL’AUDIZIONE GRATUITA?

Uno o due brani tratti da musical in inglese o in italiano Un monologo in italiano di qualsiasi genere, tratto da un testo teatrale o da film – Una coreografia dello stile di danza studiato dal candidato *

* A chi non ha studiato danza, per valutare la coordinazione e il senso del ritmo,

verranno richiesti dei movimenti coreografici insegnati, al momento, da uno dei

nostri maestri.

Per partecipare all’audizione:

EMAIL: info@darec-academy.it

WHATSAPP o TEL.: 345 3448882 – 06 71049953

WEB: https://www.darec-academy.it/audition-day

Al momento della candidatura indicate nome e cognome, telefono, città di

residenza, età. I candidati verranno contattati telefonicamente per ricevere tutte le

informazioni sul programma didattico accademico e per l’orario di

convocazione.

Non sei disponibile in una di queste date?

Nel caso in cui non dovessi essere disponibile o dovesse essere difficile

raggiungere Roma, puoi sostenere l’audizione ON-LINE, tramite piattaforma

Zoom, oppure in presenza, in un giorno a tua scelta, pianificandola su

www.darec-academy.it/audizioni-darec , oppure chiamando il 345.344.88.82.

Cos’ è la Darec?

La DAREC Academy di Roma con la nuova direzione artistica di Timothy Martin,

gemellata con la James Huish Academy di Belfast, è la prima Accademia

Internazionale di Musical a Roma, da oltre vent’anni il punto di riferimento per

chi sogna di formarsi come performer di Musical.

Il nostro percorso didattico, attraverso i corsi di Canto, Recitazione, Danza,

Musica, Acting in english, Biomeccanica, Dizione, Scherma, forma figure

professionali in grado di affrontare le molteplici esigenze dello spettacolo.

TUTTI I DOCENTI DAREC ACADEMY sono RESIDENT, e seguono quotidianamente

il percorso didattico degli allievi. Vai su www.darec-academy.it e ascolta le

testimonianze dei docenti e degli allievi!

Al termine del biennio accademico gli allievi saranno pronti per affrontare

un’audizione professionale in italiano e in inglese, avranno un loro portfolio

artistico e grazie alla partnership con la University of west London – LCM e con

la RSL Awarding the Contemporary Arts, gli allievi della Darec potranno

ottenere qualifiche di livello universitario riconosciute nella comunità Europea.

Inoltre, grazie all’unione lavorativa con SAMARCANDA animazioni, la DAREC

offre l’opportunità di lavoro ai propri allievi in oltre 30 villaggi turistici in Italia e

all’estero come Cast artistico e Performer di intrattenimento diurno.

Corsi di formazione professionale al Musical

Docenti qualificati con esperienza professionale e riconosciuta qualità artistica

Masterclass con professionisti italiani e stranieri

Stage e Spettacoli

Viaggi studio all’estero nel Regno Unito e/o America

Opportunità di inserimento nel mondo dello spettacolo

– DIPLOMA DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE AL MUSICAL

– CERTIFICAZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO RICONOSCIUTE IN TUTTA EUROPA