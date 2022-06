Di rose e di spine – di Marta Ferradini

Marta Ferradini presenta il suo spettacolo “DI ROSE E DI SPINE” in formazione acustica, accompagnata alla chitarra da Piero Marras e al pianoforte da Giancarlo Urso.

https://youtu.be/7p_DcVaj8eE

Un percorso nella canzone italiana ed internazionale di brani significativi per il cammino e la ricerca musicale di Marta, che li interpreta magistralmente, spesso accompagnandosi al pianoforte. La cantautrice ci farà ascoltare anche suoi brani, di cui alcuni inediti: canzoni ricche di pathos, che faranno parte di un album in uscita nel marzo 2023.

Un viaggio attraverso le ROSE e le SPINE della vita, e quindi della musica. Un percorso musicale ed emozionale che cattura, coinvolge e fa commuovere il pubblico.

Contributo soci ACLI ArteSpettacolo: 10,00 euro

Possibilità di cenare e bar con servizio al tavolo dalle 20:00 alle 21:00.

prenotazione consigliata tramite messaggio whatsapp, indicando nome e cognome dei partecipanti, ai seguenti numeri:

3517066922 – 3492803945

note d’autore

Marta Ferradini, in arte “Charlotte”, è la figlia di Marco Ferradini e della moglie Caterina. Nata il 9 aprile 1984, all’età di 4 anni incomincia lezioni di piano e all’età di 16 inizia lo studio del canto moderno. Cresciuta in una casa piena di musica, Marta ha seguito le orme del padre diventando una cantautrice: “Mi ha trasmesso l’amore per la musica”, ha raccontato anni fa a Velvet Music. Ma sono tante le differenze con il famoso papà: “Tecnicamente lui è tenore spinto, arriva molto più in alto. Altre differenze? Beh, differenza di genere: lui scrive da “uomo”, è poetico, ma molto diretto. I miei testi sono più letterari, ermetici a tratti”. Tra le varie esperienze, Charlotte ha anche partecipato al doppio album del padre, “La mia generazione: Marco Ferradini canta Herbert Pagani”, accanto a importanti artisti come Ron, Eugenio Finardi, Alberto Fortis, Fabio Concato,Eugenio Finardi e Moni Ovadia.