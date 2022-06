 Don Giovanni al Teatro Comunale di Ferrara

PRIMA ASSOLUTA DELL’OPERA – 1 e 3 luglio 2022 ore 20:30

Teatro Comunale di Ferrara – Don Giovanni

musica di Wolfgang Amadeus Mozart – libretto di Lorenzo Da Ponte

A Ferrara arriva il circo con Don Giovanni

Debutta il 1° luglio al Teatro Comunale di Ferrara la nuova produzione del Teatro Abbado. L’opera in autunno volerà a Daegu (Corea del Sud)

Venerdì 24 giugno l’attesa anticipazione, in presenza e in diretta streaming: spiegano il progetto i protagonisti Leone Magiera (direzione e preparazione musicale) e Moni Ovadia (gruppo registico)

Sarà un Don Giovanni sorprendente, come mai visto prima. Il progetto registico originale è stato ideato e creato da Adriàn Schvarzstein – clown, attore, regista teatrale e di circo contemporaneo, ha lavorato con Dario Fo e Pina Bausch – e da Jurate Sirvyte Rukstele, e la messa in scena vede la collaborazione di Moni Ovadia

Nel circo di Don Giovanni saranno protagonisti i giovani talenti del belcanto, selezionati da Leone Magiera, scopritore e preparatore dei big dell’opera, quali Mirella Freni e Luciano Pavarotti. Dirige l’Orchestra Città di Ferrara il Maestro Daniel Smith, tra i più entusiasmanti musicisti della scena internazionale

Don Giovanni debutta al Teatro Comunale di Ferrara il 1° luglio alle 20.30 (con replica il 3 luglio, ore 20.30). Il protagonista, Don Giovanni, è un domatore di tigri (e non solo) di una compagnia circense itinerante, giunta in quei giorni a Ferrara. Leporello è il clown, mentre il Commendatore è l’impresario del circo, non sempre ben visto dai suoi dipendenti. Nella compagnia lavorano donna Anna, figlia del Commendatore, l’acrobata cavallerizza della compagnia, e donna Elvira, la trapezista. Don Ottavio è l’addetto alla cassa e contabile del gruppo, Zerlina e Masetto gli operai. Anche il direttore d’orchestra e gli orchestrali fanno parte del gruppo di artisti giunti in città. Li unisce la vita nomade, nei carrozzoni di un circo degli inizi del Novecento, tra spostamenti di città in città, di paese in paese, alla ricerca della prossima avventura in territori non sempre accoglienti in cui approdare.

A dirigere l’Orchestra Città di Ferrara è l’australiano Daniel Smith, pluripremiato musicista tra i più entusiasmanti della scena musicale internazionale. I cantanti coinvolti, tutti talentuosi under 35, sono stati selezionati tra oltre 300 artisti provenienti da tutto il mondo. Sono stati preparati in queste settimane proprio a Ferrara, in una masterclass a loro dedicata, da Leone Magiera, scopritore di talenti del belcanto quali Luciano Pavarotti e Mirella Freni. Il Coro Teatro Comunale di Ferrara è diretto dal maestro Francesco Pinamonti.

Il progetto registico è stato ideato e creato da Adriàn Schvarzstein – clown, attore, regista teatrale e di circo contemporaneo, ha lavorato con Dario Fo e Pina Bausch – e da Jurate Sirvyte Rukstele, cui sono affidati anche i movimenti coreografici. La messa in scena vede la collaborazione di Moni Ovadia: sarà per lui un debutto teatrale in questo ruolo. I costumi e la scenografia sono stati realizzati dalla costumista e scenografa tedesca Lilli Hartmann, le luci da Marco Cazzola.

A ottobre 2022 Don Giovanni volerà a Daegu, in Corea del Sud, e sarà inserito nella prestigiosa rassegna di Daegu Opera House, sancendo la nuova collaborazione internazionale tra le due importanti istituzioni lirico-teatrali. Per la prima volta il Teatro Comunale raggiungerà l’Oriente con una sua produzione.

Prima della Prima: venerdì 24 giugno Leone Magiera e Moni Ovadia raccontano il progetto. L’evento è anche in streaming

Venerdì 24 giugno alle ore 18 al Ridotto del Teatro è in programma Prima della Prima, con Moni Ovadia e Leone Magiera, che racconteranno il percorso di realizzazione dell’opera e sveleranno alcune curiosità sul progetto. L’intervista è a cura di Cristiano Bendin, caposervizio del Resto del Carlino di Ferrara, coordina l’incontro il direttore artistico del teatro Marcello Corvino. L’attività è realizzata grazie al contributo concesso alla Biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura. Ingresso libero. L’incontro si potrà seguire anche a distanza, in diretta e successivamente, collegandosi sulla pagina Facebook del teatro (https://www.facebook.com/teatrocomunaleferrara).

_____

MATERIALI UTILI

Video intervista con i protagonisti: Adriàn Schvarzstein, Daniel Smith e Leone Magiera parlano di Don Giovanni a Ferrara

https://youtu.be/zoe45Mns3iM

Foto, approfondimenti e altro materiale è disponibile in drive. Le foto di scena saranno disponibili da domenica 26 giugno

https://drive.google.com/drive/folders/18d0DRUsbOH-vIqQHfmCi97ZGwnoaOcWI?usp=sharing

____________________

Anja Rossi /// Ufficio stampa

Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

3404190867

0532.218307

0532.218331