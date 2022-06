Prosegue Estate con grandi attori ai Giardini Estensi, la rassegna dedicata al teatro di prosa con grandi interpreti della scena nazionale lunedì 20 giugno con La fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni, con l’ideazione e l’interpretazione di Fabrizio Gifuni.

La programmazione artistica e organizzativa della rassegna varesina è realizzata grazie alla collaborazione con il direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi.

Lunedì 20 giugno alle ore 21.30 prosegue Estate con grandi attori ai Giardini Estensi, nella tensostruttura nel cuore della città, con il secondo appuntamento: va in scena La fatalità della rima. Omaggio a Giorgio Caproni. Un’opera ideata e interpretata da Fabrizio Gifuni, attore e regista italiano, vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista per Il capitale umano. La fatalità della rima è un omaggio di Gifuni a uno dei poeti italiani più profondi del Novecento, Giorgio Caproni, con un viaggio poetico in cui si esplorano le tematiche del poeta, come l’amore, i rapporti familiari, le città amate, Genova, Livorno, Roma, il mistero incomprensibile dell’esistenza, il congedo dalla vita: con un’intelligenza scintillante, un’ironia tagliente, giocando a non prendersi sul serio, Caproni ci accompagna in un lungo viaggio poetico e musicale fino al momento del suo ‘cerimonioso’ congedo. Un’incursione nella selva acuta dei suoi pensieri, nelle segrete gallerie dell’anima di uno dei più grandi poeti del ‘900.



ESTATE CON I GRANDI ATTORI

Tensostruttura dei Giardini Estensi – Via Sacco 5 – Varese – ore 21.30

– Lunedì 20 giugno – LA FATALITA’ DELLA RIMA di e con Fabrizio Gifuni

Omaggio a Giorgio Caproni

ideazione, drammaturgia e interpretazione di Fabrizio Gifuni

– Lunedì 5 settembre – MURI con Giulia Lazzarini

Prima e dopo Basaglia

testo e regia di Renato Sarti

PREVENDITA DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI :

Multisala Impero Varese, via Giuseppe Bernascone 13 – Varese

tutti i giorni dalle 16.30 alle 21.30,

chiamando il numero 0332 284004, o sul sito multisalaimpero.com.

BIGLIETTI :

– Intero 25 €

– Ridotto 18 € (under 18, studenti under 26, over 65)

– Abbonamenti: Intero 65 € – Ridotto 48.75 €

Informazioni: comune.varese.it