Dal 20 al 27 giugno, su ITsART, quattro vetrine dedicate a concerti, documentari e spettacoli per omaggiare l’arte della musica le sue sfumature

Il 21 giugno, in oltre 120 nazioni di tutto il mondo, la Festa della musica celebra il solstizio d’estate. ITsART, la piattaforma streaming con il meglio dell’arte e della cultura italiana, si unisce a questa iniziativa nata sotto il segno dell’inclusione e della gioia con una selezione di vetrine dedicate all’arte che unisce:

L’Italia suona l’Europa, disponibile al link: https://www.itsart.tv/it/ showcase/0d19e451-b475-43db- 8e29-d6882d2c3bc2?utm_source= Press&utm_medium=link&utm_ campaign=PR&utm_id=Press%26PR è pensata per gli appassionati di musica classica. Al suo interno, una proposta di imperdibili concerti omaggio ai compositori europei che hanno segnato la storia. Grandi maestri come Riccardo Muti, Daniele Gatti e Carlo Montanaro dirigono le più rinomate orchestre italiane sullo sfondo dei più suggestivi teatri e scenari: dal Teatro Opera di Roma, al Regio di Torino, passando per il Maggio Musicale Fiorentino.

Documentari sulla musica, disponibile al link: https://www.itsart.tv/it/ showcase/c4c7286a-1a45-427a- 9d58-9a6498b09ddb?utm_source= Press&utm_medium=link&utm_ campaign=PR&utm_id=Press%26PR racchiude la passione, il ritmo, la libertà di espressione in una sezione di documentari che raccontano la musica e i suoi protagonisti attraverso tutte le generazioni: da Francesco Guccini a Ornella Muti, da Lucio Dalla a Emma Carelli, da Lo Stato Sociale fino ai protagonisti del clubbing milanese.

Dall’unione tra le atmosfere vivaci dei grandi concerti e l’emozione di trovarli all’interno di contesti unici, nasce la vetrina Musica in luoghi d’eccezione (https://www.itsart.tv/it/ showcase/musica-in-luoghi- eccezionali/d8bfbf3e-a441- 403d-bd1b-0606f31521d9?utm_ source=Press&utm_medium=link& utm_campaign=PR&utm_id=Press% 26PR).

Tra i colori delle piazze italiane e le magnifiche architetture dei palazzi storici, un’esperienza suggestiva di musica e territorio dà vita a una carrellata di eventi e concerti appartenenti alla più vasta rosa di generi: da Zerocalcare e Giancane a Paolo Conte, dalle musiche di Ennio Morricone interpretate dall’anfiteatro romano di Pompei, al sound elettronico che unisce archi e strumenti tradizionali lucani della Suite OSA.

Per gli amanti del primo compositore moderno, Ludwig Van Beethoven, (https://www.itsart.tv/it/ showcase/3b0f0ce4-912e-40dd- 94f3-e3784e13edea?utm_source= Press&utm_medium=link&utm_ campaign=PR&utm_id=Press%26PR ) è una vetrina omaggio al genio attraverso una selezione dei suoi capolavori.

Tutti i contenuti sono fruibili dall’Italia, dalla Gran Bretagna e dall’UE tramite PC, MAC, Smartphone e Tablet. È possibile scaricare l’applicazione ITsART dagli Store ufficiali di Android, iOS, Android TV, Google TV, oppure dagli Store delle principali marche delle Smart TV (è possibile visualizzare i dettagli sulla compatibilità dei dispositivi nelle FAQ visitando la sezione “Assistenza” del nostro sito web). Per vedere il contenuto basterà registrarsi gratuitamente al sito www.itsart.tv, entrare nel catalogo, scegliere il titolo e completare l’ordine con il metodo di pagamento preferito tra Carta di credito, PayPal o il Saldo caricato sul profilo ITsART. I pagamenti sono protetti dalla PSD2.

ITsART è anche sui social con i profili ufficiali: Facebook, Instagram , Twitter, Youtube, LinkedIn e al sito www.itsart.tv.

ITsART: Promossa dal Ministero della Cultura, ITsART nasce per supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo ed è la prima piattaforma ad offrire un servizio streaming di questo genere a livello internazionale. Disponibile in Italia, nel Regno Unito e in tutti i Paesi dell’Unione Europea, ITsART propone un vasto catalogo di contenuti e un approccio nuovo e originale all’offerta culturale.