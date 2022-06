“Giochi di carta” di Luca Pasquinelli

Di Luca Pasquinelli

con Ettore Distasio, Mauro Negri e Francesco Leschiera

scene e costumi Paola Ghiano e Francesco Leschiera

elaborazioni e scelte musicali Antonello Antinolfi

assistente alla regia Serena Piazza

grafica Valter Minelli

regia Francesco Leschiera

produzione Teatro del Simposio

Dopo il successo ottenuto con 90 minuti, torna il Teatro del Simposio con il terzo capitolo del percorso sul tema della Memoria. Lo spettacolo racconta la toccante storia di Matthias Sindelar, calciatore austriaco tra i più forti di sempre, vertice del Wunderteam una delle nazionali più forti degli anni Trenta, destinata a segnare un’epoca. Tra i principali esponenti del cosiddetto calcio danubiano e della scuola calcistica viennese, Sindelar nacque cattolico da una famiglia di origine ebraica. Pagò per la sua scelta di non aderire all’ideologia nazista, rifiutandosi di fare il saluto del regime verso le autorità, durante la partita che avrebbe unificato le Nazionali austriaca e tedesca. Scelse di ritirarsi dall’attività di calciatore piuttosto che entrare a far parte della neonata Nazionale del Terzo Reich. A 35 anni fu ritrovato morto insieme alla compagna nella sua casa, in circostanze misteriose che destarono da subito molti dubbi e infinite speculazioni. Francesco Leschiera ancora una volta porta al grande pubblico una storia poco conosciuta ma di forte impatto narrativo: “Abbiamo iniziato a indagare a fondo il legame che unisce il mondo dello sport di altri tempi con gli eventi storici, anche drammatici come il nazismo. E intendiamo continuare a farlo”. In attesa del prossimo racconto, Giochi di carta promette già grandi emozioni.

Durata: 60 minuti

Biglietti: 14 + 2 euro (tessera associativa annuale)

Venerdì: https://oooh.events/evento/giochi-di-carta-venerdi-17-giugno-2022-ore-19-30-biglietti/

Sabato: https://oooh.events/evento/giochi-di-carta-sabato-18-giugno-2022-ore-19-30-biglietti/

Domenica: https://oooh.events/evento/giochi-di-carta-domenica-19-giugno-2022-ore-18-00-biglietti/

Per info e accrediti: ufficiostampa@factory32.it

www.factory32.it