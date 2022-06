In prima assoluta “Calēre” di Eugenio Sideri

CALĒRE DI EUGENIO SIDERI ESPLORA IL CONFRONTO FRA VECCHIE E NUOVE GENERAZIONI

In un mondo dove, per dirla con Pasolini, “evoluzione non significa sempre progresso”, smarrirsi è fin troppo facile: lo racconta un regista da sempre sensibile ai temi storico-sociali come Eugenio Sideri, che per Calēre – Transitus Animae trova nella scomparsa dei sentieri di campagna, le calēre appunto, una metafora del disorientamento delle nuove generazioni. Venerdì 10 giugno, alle 21, debutta al Teatro Alighieri la nuova coproduzione di Ravenna Festival e NoveTeatro, in collaborazione con Lady Godiva Teatro. La dedica del Festival a Pier Paolo Pasolini è in questo caso l’occasione per calarsi in un intreccio familiare romagnolo dove il tentativo di dialogo tra padre e figlio oppone due generazioni; lo sguardo si allarga, come in un piano cinematografico, su porto e fabbriche, su campi e industrie, fino alla riviera le cui luci accecano quelle del cielo. Mentre Sideri è anche autore del testo, in scena ci sono Enrico Caravita, Carlo Giannelli Garavini, Maurizio Lupinelli, Chiara Sarcona, Patrizia Bollini, Marco Montanari, Giada Marisi; l’Ensemble Voces Cordis è diretto da Elisabetta Agostini.

“Questa stradina da niente, è da difendere (…) nessuno si rende conto che quello che va difeso è proprio questo anonimo, questo passato anonimo, questo passato senza nome, questo passato popolare”: lo scriveva Pier Paolo Pasolini ne La forma della città (1973). Consapevole della qualità profetica del pensiero pasoliniano e della sua profonda attualità, Eugenio Sideri ha deciso di trasportare questa riflessione nel nuovo millennio, facendone la tensione sottesa al confronto-scontro tra padre e figlio e raccontando parallelamente anche l’eredità e la trasformazione del PCI.

“Il tentativo di dialogo tra padre e figlio rappresenta le generazioni a confronto – sottolinea Eugenio Sideri nelle note di regia – senza rimpianti ma forse con sogni infranti, e senza illusioni, anzi, con troppe disillusioni verso il futuro. (…) Sentieri, appunto, a volte nascosti, persi in un mondo dove ‘evoluzione non significa sempre progresso’. È questo che Ruben grida in faccia al padre il quale, quasi violentemente, accetta la sfida e va a cercare nella citazione pasoliniana il senso di un mondo scomparso. Ed è nell’incontro, e nello scontro, tra strade vecchie e nuove, tra sentieri battuti e altri ancora non visibili, che la tragedia antica torna a mostrarsi: la morte si presenta nella sua crudeltà, in quel grido nel sangue. È il lamento di chi perisce, ed è il lamento di chi, tra il sangue, viene al mondo. Inaspettata e violenta, la morte entra in famiglia e sconquassa Ruben e genitori, amici e nemici. Gli eventi scorrono lasciando a noi, che restiamo, il tentativo di risorgere da ciò che è stato, camminando verso il nuovo.”

La dimensione domestica – l’interno casa di una famiglia romagnola – si apre su quello che sembra un litigio, ma in realtà è l’irruenza di chi ancora conserva un certo tipo di ardore nel sangue, rosso come la bandiera in cui, per anni, il capofamiglia ha creduto. La querelle riguarda il figlio Ruben, all’apparenza svogliato studente universitario, fervente innamorato del verbo pasoliniano ma confuso in un tempo e un’età che lo tengono lontano dagli studi. È questa la fonte delle preoccupazioni dei genitori, della fidanzata, dell’amico Marco. Quest’ultimo, a propria volta, vive ai margini della realtà del paese, in uno spazio di confine popolato di mitologia e raccolti fantastici; a suo modo, l’emarginato Marco ha chiuso la porta e scelto il silenzio di fronte al rumore del mondo.

NoveTeatro è un centro teatrale fondato nel 2007, uno dei punti di riferimento per la cultura teatrale in Emilia Romagna per le sue produzioni di spettacoli di prosa con un’attenzione particolare alla drammaturgia contemporanea. A queste si affianca un’intensa attività di teatro civile e di formazione rivolta al nuovo pubblico: NoveTeatro organizza infatti corsi e laboratori annuali e intensivi per bambini, ragazzi e adulti presso la propria scuola di teatro e istituti scolastici di ogni ordine e grado. Dal 2016 gestisce inoltre il Teatro Comunale Pedrazzoli di Fabbrico.

Drammaturgo e regista, Eugenio Sideri ha fondato Lady Godiva Teatro con Enrico Caravita, dedicando molti spettacoli all’impegno civile e alla Memoria; nel 2010 ha realizzato per Ravenna Festival, con Maurizio Lupinelli, Appassionatamente e dal 2016 è presente all’interno della Casa Circondariale di Ravenna con un laboratorio teatrale permanente.

Info e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org

Biglietti: posto unico numerato 15 Euro (ridotto 12), under 18 5 Euro

L’appuntamento è in diretta streaming su ravennafestival.live

Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, per quest’evento sono previsti, secondo disponibilità, biglietti last minute (10 Euro, 5 Euro per gli under 30), acquistabili sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell’evento.

venerdì 10 giugno

Teatro Alighieri, ore 21

Omaggio a Pier Paolo Pasolini

NoveTeatro

Calēre (sentieri)

Transitus animae

testo e regia Eugenio Sideri

regista assistente Gabriele Tesauri

in scena Enrico Caravita, Carlo Giannelli Garavini, Maurizio Lupinelli, Chiara Sarcona, Patrizia Bollini, Marco Montanari, Giada Marisi

Ensemble Voces Cordis diretto da Elisabetta Agostini

Claudio Rigotti, Anna Rigotti, Laura Rigotti, Decio Biavati

light designer Filippo Trambusti

scene e costumi Francesca Tagliavini

truccatrice di scena Arianna Farolfi

assistenti alla regia Marco Santachiara, Tania Eviani

foto Marco Parollo

segreteria di produzione e comunicazione Nicole Benevelli, Valentina Donatti



organizzazione e curatela Carlotta Ghizzoni

coproduzione Ravenna Festival e NoveTeatro

in collaborazione con Lady Godiva Teatro