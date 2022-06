La rockstar del violino David Garrett celebra la vita con il suo “Alive Tour 2022”

Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante come uno show da stadio, il nuovo ALIVE Tour segna un nuovo inizio per la rockstar del violino David Garrett, ma anche un ritorno alle origini: brani entusiasmanti con i quali celebrare la vita, una nuova frontiera del crossover, in grado di mescolare il virtuosismo della musica classica con le melodie delle grandi canzoni pop, pelle d’oca assicurata!

Clicca qui per acquistare i biglietti

“Alive unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere – il desiderio di ritornare, finalmente, VIVO per davvero”, dice in proposito Davide Garrett. “Per questo motivo ho creato un repertorio che esprime la speranza, ma che riflette anche il dolore dei mesi trascorsi. Sono canzoni motivanti – cariche di energia, della brama di vita, di emozioni. L’album si compone di tutte queste meravigliose melodie e non vedo l’ora di suonare ALIVE per voi, davvero dal vivo”.

Il programma musicale di Alive Tour spazia da canzoni profondamente toccanti come “What A Wonderful World”, “Imagine”, la disneyana “Beauty and the Beast” a inni rock come “Enter Sandman” o “Paint it Black”, dal repertorio dei Metallica e degli Stones rispettivamente, fino all hit planetaria di Pharrell Williams “Happy”. Non mancheranno successi che faranno saltare tutto il pubblico in piedi a ballare come Hit The Road Jack, Thriller, Bella Ciao o anche il brano eponimo della dance mondiale “Stayin’ Alive”. Oltre a questo, però, come sempre accade nei concerti di David Garrett, anche la musica classica avrà spazio sul palco nelle interpretazioni innovative dell’artista, ad esempio del “Confutatis” di Mozart, della “Danza dei Cavalieri” di Prokofiev e della “Settima” di Beethoven, trasformate in classici rock virtuosistici.

Con ALIVE David Garrett vuole celebrare il ritorno sul palco e la condivisione della gioia per il concerto. È il suo inno alla vita, la sua ode alla speranza e il manifesto del potere della musica. Viva la vida!