“Momenti di trascurabile (IN)felicità” con Francesco Piccolo e Pif

Dopo il grandissimo successo di critica e di pubblico che li ha accompagnati in tournée nei teatri italiani, Francesco Piccolo e Pif tornano finalmente a Napoli con Momenti di trascurabile (IN)felicità, stavolta nel suggestivo scenario dei Giardini Romantici di Palazzo Reale in Piazza del Plebiscito.

Lo spettacolo, di Francesco Piccolo (Premio Strega 2014 con Il desiderio di essere come tutti), è in programma nella rassegna Palazzo Reale Summer Fest 2022 e vede sul palco Piccolo insieme a Pif, già protagonista dell’omonimo film del 2019 diretto da Daniele Luchetti e scritto con Francesco Piccolo.

Il testo è tratto dai tre libri di Piccolo: Momenti di trascurabile felicità (2010), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Momenti trascurabili vol. 3 (2020), tutti editi da Einaudi.

Le voci dei due interpreti in scena restituiscono pieno valore agli attimi felici e infelici che fanno parte dell’esistenza quotidiana e sui quali, spesso, non si ha il tempo o la pazienza di soffermarsi, così a immortalare le tantissime istantanee di una realtà che nasconde il senso più profondo e volubile della vita.

«Ogni volta che ho letto dei Momenti in pubblico – afferma l’autore – mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio».

Un’occasione per ritrovare attraverso lo spettacolo dal vivo un contatto diretto con i lettori, e anche un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili delle nostre vite – che ci accomunano tutti con un sorriso (a volte amaro).

Momenti di trascurabile (IN)felicità è uno spettacolo prodotto da ITC2000.

Note biografiche:

Francesco Piccolo

Francesco Piccolo (1964) è scrittore e sceneggiatore.

I suoi ultimi libri sono: La separazione del maschio, Momenti di trascurabile felicità, Il desiderio di essere come tutti (Premio Strega), Momenti di trascurabile infelicità, L’animale che mi porto dentro, Momenti trascurabili vol.3.

Ha firmato, tra le altre, sceneggiature per Nanni Moretti (Il Caimano, Habemus Papam, Mia madre), Paolo Virzì (My name is Tanino, La prima cosa bella, Il capitale umano, Ella & John – The Leisure Seeker, Notti magiche), Francesca Archibugi (Il nome del figlio, Gli Sdraiati, Vivere), Silvio Soldini (Agata e la tempesta, Giorni e nuvole), Daniele Luchetti (Momenti di trascurabile felicità, tratto dai suoi libri; Lacci), Marco Bellocchio (Il traditore).

Ha sceneggiato la serie tv L’amica geniale, tratta dall’omonimo best seller dell’autrice Elena Ferrante.

Per il teatro, nel 2019, ha scritto il Satyricon ispirato a Petronio, con la regia di Andrea De Rosa.

È stato autore di molti programmi televisivi come: Vieni via con me, Quello che (non) ho, Viva il 25 aprile e Falcone e Borsellino. Collabora con il Corriere della sera.

Pierfrancesco Diliberto

Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, è regista, sceneggiatore, attore, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico. Per il cinema inizia lavorando come assistente alla regia di Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini (1999) e di Marco Tullio Giordana ne I cento passi (2000). Nel 2013 debutta alla regia cinematografica dirigendo il film La mafia uccide solo d’estate, di cui è anche interprete e autore del soggetto. Con questo film, vince il David di Donatello e il Nastro d’Argento come Miglior regista esordiente, il David Giovani e il Nastro d’Argento per il Miglior soggetto, aggiudicandosi inoltre l’European Film Awards per il Miglior film commedia.

Il suo secondo lungometraggio, In guerra per amore (2016), è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e ottiene il David Giovani. Anche in questo caso firma il soggetto ed è attore protagonista. Nel 2019 è interprete principale di Momenti di trascurabile felicità, di Daniele Luchetti.

Il pubblico televisivo lo conosce per programmi di successo come “Le Iene”, “Il Testimone”, “Caro Marziano”. Nel febbraio 2014 prende parte al Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, curando l’anteprima di ogni serata della kermesse. Dal 2014 al 2019 conduce su Radio 2 il programma “I Provinciali” con Michele Astori. Nel 2016 annuncia il suo ritorno a “Le Iene” come conduttore al fianco di Nadia Toffa.

Nel 2018 pubblica il suo primo romanzo “…che Dio perdona a tutti”, per la casa editrice La Feltrinelli.

Attualmente conduce su Radio Capital il programma “I Sopravvissuti” insieme a Michele Astori.