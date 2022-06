Nicolò Sordo con Goldoni e Bukowski

Mercoledì 15 giugno al Birrificio La Ribalta il duo “da Bar” composto dall’attore e drammaturgo veneto e Enrico Ferrari rileggono “La bottega del caffè” di Carlo Goldoni e la trasformano in una sala slot. Giovedì 16 sempre insieme celebrano Bukowski al Birrificio Barona. Nuovi progetti in arrivo: teatro, letteratura, musica e nuove connessioni tra ieri e di oggi

Nicolò Sordo in scena con TeatroDaBar a Milano

Mercoledì 15 giugno 2022

ore 20.30

Studio per… “Una bottega delle slot”

Birrificio La Ribalta Bovisa

Via Cevedale 3 – Milano

—

Giovedì 16 giugno 2022

ore 20.30

Reading Bukowski

Birrificio Barona

Via Modica, 3 Milano

Mercoledì 15 e giovedì 16 giugno alle ore 20.30 due appuntamenti a Milano per TeatroDaBar. Al Birrificio La Ribalta il duo composto da Nicolò Sordo e Enrico Ferrari trasforma, rilegge e riscrive La bottega del caffè di Carlo Goldoni. Dopo la fortunata serata al Cinema Teatro Astra di Verona, Una bottega delle slot è un testo che convince: “C’è stato un tentativo iniziale di fare un adattamento più vicino all’opera originale, ma non è venuto come volevamo – afferma Nicolò Sordo – e poi sono venuti a trovarci i nostri amici Leone (ex proprietario di una pompa di benzina), Mario Pizza (un pizzaiolo senza patente con il sogno di trasferirsi in Messico) e Lu Piang (un mitomane che crede di essere Lou Reed) e abbiamo preferito raccontare la loro storia, che ci riguarda più da vicino“. Il caffè era la moda allora, come in ogni momento è di moda un cocktail, un ballo o una droga. I personaggi berranno caffè perché sono dei nottambuli e devono restare svegli per giocare. Ci sono i debiti, le bollette da pagare, l’ossessione del gioco e non c’è tanta voglia di scherzare. Ci vuole un pollo da spennare. “La bottega del caffè” di Goldoni è un punto di partenza-pretesto – continua Enrico Ferrari – quello che rimane è l’interesse per la tematica del gioco d’azzardo e qualche caffè bevuto in piedi qua e là, ma sono più le birre dei caffè. La bottega del caffè è ora un distributore di benzina situato in una località turistica (ma comunque sperduta e desertica) del Veneto, con all’interno delle slot-machine”.

Al Birrificio Barona giovedì 16 giugno invece abbiamo un repertorio “d’amore”, un reading ispirato e dedicato a Charles Bukowski, nume tutelare delle esperienze di TeatroDaBar. Il punto di partenza è un’intervista dell’autore americano rilasciata all’attore Sean Penn (uscita in Italia nel volume “Il sole bacia i belli”), dove il vecchio Hank si racconta con una certa sincerità e affronta a ruota libera tutti i temi fondamentali della sua poetica.

Nicolò Sordo continua a installare laboratori e performance con Teatro Da Bar, inarrestabile dopo la vittoria del 14° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”, il debutto al Romaeuropa Festival e la messa in cartellone in ottobre del 2022 del testo vincitore “Ok Boomer. Anch’io sono uno stronzo”, l’interpretazione in I D O N T W A N N A F O R G E T di Bressan/Romondia portata al Prishtina Theater Festival dedicato alla fotografa statunitense Nan Goldin, la sua veste da interprete in Dissipatio F.G. l’autobiografia in versi di Fabio Garriba per la regia di Tommaso Rossi. Sordo è l’autore di Camminatori della patente ubriaca, vincitore del premio di drammaturgia “NdN Network” (2016) e portato in scena in tutta Italia, con un brillante debutto al Piccolo di Milano all’interno di Tramedautore, apprezzato da pubblico e critica. Lo spettacolo è stato realizzato a cura della Scuola Elementare del Teatro di Napoli con la supervisione di Davide Iodice. Come scrittore Nicolò sta promuovendo Col Angeles (Jago Edizioni), un libro firmato con lo pseudonimo Niki Neve: “un alter ego che mi sono creato per poter scrivere questi racconti, che mi riguardano forse troppo da vicino, è il mio luogo di origine, Colà, un paese di villeggiatura sul lago di Garda che d’estate è assaltato dai turisti e d’inverno è lasciato a sé stesso”. La musica è uno degli ambienti dove Nicolò si muove agevolmente: la sua collaborazione al fortunato Mother Afrika di Roberto Zanetti ed è di prossima uscita un concept che segue il filo di Col Angeles.

Sono un discreto copiatore di situazioni reali: l’80% di quello che scrivo è vero. Adoro Salinger, Gabriel Garcìa Marquez, Romain Gary e Virginie Despentes.

Domenica 26 giugno 2022

El Paso (Una lettera a Pier Paolo Pasolini sperando di raggiungere il Texas)

con Roberto Zanetti

a Colà

Giovedì 7 luglio 2022

Presentazione Col Angeles

Tana del Lupo

(Peschiera del Garda – Verona)

Mercoledì 13 luglio 2022

Reading Bukowski (Teatro Da Bar)

Birrificio La Ribalta

Bovisa (Milano)

Giovedì 14 luglio 2022

Studio per Una bottega delle slot

(Teatro Da Bar)

Birrificio La Ribalta

Barona (Milano)

