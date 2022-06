Officina Pasolini, D’altro canto con Tosca e Giorgio Capozzo

D’altro canto

con Tosca e Giorgio Cappozzo

ospiti Arturo Brachetti, Rita Marcotulli, Serena Rossi

e con Massimo De Lorenzi chitarra

Giovanna Famulari violoncello e piano

Luca Scorziello batteria e percussioni

scritto da Tosca, Giorgio Cappozzo e Valentina Romano

direzione musicale Joe Barbieri

Domenica 26 giugno a Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, Tosca e Giorgio Cappozzo tornano con un nuovo atteso live di D’Altro Canto, format che riprende nel titolo il nome dell’album di Tosca, uscito in edizione limitata con le cover eseguite durante l’omonima trasmissione di Radio3.

In questo appuntamento, scritto come sempre da Tosca, Giorgio Cappozzo e Valentina Romano, il tema sono le grandi donne della musica e gli ospiti saranno: l’attore e trasformista Arturo Brachetti, la compositrice e pianista Rita Marcotulli, l’attrice Serena Rossi. Come sempre succede a D’Altro Canto il pubblico li vedrà esibirsi in duetti, reinterpretazioni di brani più o meno famosi, esecuzioni di canzoni fuori repertorio, ma anche lasciarsi andare in racconti professionali e personali legati a grandi figure femminili della musica. Tra aneddoti, ricordi e sogni nel cassetto si andrà da Elis Regina a Mia Martini, da Ella Fitzgerald a Ria Rosa, da Wanda Osiris a Raffaella Carrà senza dimenticare Gabriella Ferri e Caterina Valente.

La direzione artistica è di Tosca e Joe Barbieri, a cui è affidata anche la direzione musicale. Sul palco gli artisti saranno accompagnati nelle loro esibizioni da Giovanna Famulari al violoncello e pianoforte e Massimo De Lorenzi alla chitarra e Luca Scorziello alle percussioni.

L’evento sarà fruibile anche in diretta streaming sulla pagina facebook di Officina Pasolini.

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

per assistere agli eventi è necessario prenotarsi a questo link

Per collegarsi a #InMoltiSogni FB: @officinapasolini

Programmazione in continuo aggiornamento sul sito di OfficinaPasolini

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Supervisore Tosca

Consulenza alla programmazione Valentina Romano