Opera in Roma, La Creazione di Haydn

Opera in Roma

presenta

F. J. Haydn

La Creazione di Haydn

Orchestra: Orchestra Giovanile del Christian-Ernst-Gymnasium Erlangen

Solisti : Sarah D’Angelo, soprano – Fabrizio Giovannetti, tenore – David Maria Gentile, basso

Direttore : Andreas Englhardt

Cori : Coro da Camera Italiano e ResAltera

Maestro del Coro: Stefano Vasselli

Mercoledì 22 giugno 2022 ore 20,30

CHIESA DI SAN PAOLO ENTRO LE MURA

Via Nazionale 16A, Roma

Programma

Franz Joseph Haydn

“La Creazione”

Franz Schubert

“Incompiuta”

Ludwig Van Beethoven

Nona Sinfonia (Inno alla gioia)

Opera in Roma, mercoledì 22 giugno, nella Chiesa di San Paolo entro le Mura a Roma, presenta l’Orchestra: Orchestra Giovanile del Christian-Ernst-Gymnasium Erlangen, solisti, Sarah D’Angelo, soprano, Fabrizio Giovannetti, tenore e David Maria Gentile, basso. Direttore, Andreas Englhardt. Coro da Camera Italiano e ResAltera, maestro del Coro, Stefano Vasselli, eseguiranno la Creazione di Franz Joseph Haydn. In programma anche ” L’incompiuta” di Franz Schubert e l’Inno alla gioia dalla Nona Sinfonia di Ludwig Van Beethoven.

La Creazione è un oratorio in tedesco di Franz Joseph Haydn composto tra il 1796 e il 1798. Presenta come tema la Creazione del Mondo come viene raccontato nei libri della Genesi, dei Salmi e nel poema Paradiso Perduto di John Milton.

La Creazione fu rappresentata per la prima volta a Vienna nel Palazzo Schwarzenberg il 29 aprile 1798 con Antonio Salieri al clavicembalo per un pubblico privato, composto da nobili e dai loro ospiti. L’oratorio fu successivamente messo in scena per la prima volta al pubblico il 19 marzo 1799 al Teatro di Porta Carinzia di Vienna. Questa première ebbe un grandioso successo e la composizione fu ripresa frequentemente durante i restanti anni di vita di Haydn.

La composizione della prima apparizione della luce diventò una sensazione alla prima pubblica. Un amico di Haydn scrisse: “Nel momento in cui la luce apparve per la prima volta, si potrebbe dire che raggi sparavano dagli occhi luminosi del compositore. L’incanto dei viennesi elettrificati era così generale che l’orchestra non poteva continuare a suonare per qualche minuto.”

INGRESSO: da 15 a 25 euro

INFO : 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM