È in corso la campagna abbonamenti della prossima Stagione Concertistica 2022-23 dell’Orchestra della Toscana, la seconda firmata da Daniele Rustioni. Quindici produzioni con nuovi debutti, giovani artisti e grandi ritorni. Disponibili fin da subito anche i biglietti dei singoli concerti. Invariati i prezzi. A luglio solo su appuntamento allo 055 0681726.

RICCIO A FIESOLE È VERDI

La collaborazione tra Alessandro Riccio e l’ORT trova nuovamente forma in uno spettacolo coinvolgente e spassoso dedicato agli ultimi anni di Giuseppe Verdi. Qui musica, storia e comicità trovano un accordo perfetto. Una grande prova d’attore dove la ricerca storica è vissuta con leggerezza e affetto. E il Teatro Romano di Fiesole è il giusto scenario.

IN VILLA FINO AD AGOSTO

La sesta edizione di Ville e Giardini incantati sta ottenendo ovunque un grande successo. Tra luglio e agosto ci sono ancora quattro occasioni per ascoltare bella musica in luoghi magici. Al debutto quest’anno un nuovo spazio, il Parco mediceo di Pratolino dove saremo sabato 9 luglio con Augusto Gasbarri solista, e sabato 6 agosto con Daniele Giorgi direttore. Inizio per entrambi alla ore 18.00.

A MUSART IL ROCK VOL.2

Un programma completamente rinnovato per il Rock The Opera Vol.2. Torna il concerto dell’Orchestra della Toscana diretto da Friedemann Riehle visto la prima volta nell’estate del 2019. Dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, dai Deep Purple ai Queen: mostri sacri del rock con i loro più grandi successi eseguiti in un maxi concerto in chiave sinfonica.

